Завершився зимовий кубок 2025 з шахів: хто переміг

З 25 січня по 2 лютого, у вихідні дні проходив Зимовий кубок-2025 з шахів з нормою виконання 1-2 розряду
Змагання проходили в Освітньому хабі «Інша Освіта». Про це повідомляє тренер з шахів Андрій Зазуляк. Всього взяли участь 14 шахістів. Були як дорослі, гості з Горішніх Плавнів, так і місцеві, вихованці СК «Нафтохімік», «Іншої освіти», «Каїсси» тощо.
Один загальний турнір 9 турів з контролем 35 хв + 30 с. на хід.
В результаті перше місце зайняв Ємець Максим 8.5/9
Друге місце — Баграмян Тимур 7/9.
Третє місце Акімочкін Віктор 6.5/9.
Серед 2 розрядів:
перше місце — Поливко Максим 6/9
друге місце — Ходаковський Михайло 4.5/9
Серед 3 розрядів:
перше місце — Шевченко Григорій 5/9, виконання норми 2 розряду
друге місце — Панченко Влад 5/9 також виконав норматив 2 розряду
третє місце — Ходаковський Євгеній 4/ 9
друге місце — Ходаковський Михайло 4.5/9
Серед дівчат:
перше місце — Бондаренко Поліна 3.5/9
друге місце — Пазич Крістіна 2/9
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