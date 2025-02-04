Завершився зимовий кубок 2025 з шахів: хто переміг

Змагання проходили в Освітньому хабі «Інша Освіта». Про це повідомляє тренер з шахів Андрій Зазуляк. Всього взяли участь 14 шахістів. Були як дорослі, гості з Горішніх Плавнів, так і місцеві, вихованці СК «Нафтохімік», «Іншої освіти », «Каїсси» тощо.