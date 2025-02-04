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Завтра Кременчук попрощається із полеглим у бою за Україну захисником Ярославом Фалюшем

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 308

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого

У середу, 5 лютого, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Ярослава Фалюша. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Навчався військовослужбовець у гімназії № 26, потім — Кременчуцькому військовому ліцеї, а після його закінчення вступив до Харківського національного університету внутрішніх справ.

 

Ярослав Фалюш мав звання сержанта, служив командиром взводу — старшим офіцером артилерійської батареї аеромобільного батальйону 79 ОДШБр.

Якщо мене тут не буде, ворог піде далі, — розповідав Ярослав під час служби в одному з інтерв’ю для видання АрміяІнформ.

«Якщо мене не буде тут, ворог піде далі». На війні загинув воїн, випускник Кременчуцького військового ліцею Ярослав Фалюш

На жаль, життя захисника обірвалося 30 січня 2025 року — він загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Прощання та поховання військовослужбовця відбудеться завтра, 5 лютого:

  • 11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
  • 12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;
  • 13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук війна воїни світла загиблий Прощання поховання
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