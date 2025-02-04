Завтра Кременчук попрощається із полеглим у бою за Україну захисником Ярославом Фалюшем

У середу, 5 лютого, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Ярослава Фалюша. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Навчався військовослужбовець у гімназії № 26, потім — Кременчуцькому військовому ліцеї, а після його закінчення вступив до Харківського національного університету внутрішніх справ.
Ярослав Фалюш мав звання сержанта, служив командиром взводу — старшим офіцером артилерійської батареї аеромобільного батальйону 79 ОДШБр.
Якщо мене тут не буде, ворог піде далі, — розповідав Ярослав під час служби в одному з інтерв’ю для видання АрміяІнформ.
На жаль, життя захисника обірвалося 30 січня 2025 року — він загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Прощання та поховання військовослужбовця відбудеться завтра, 5 лютого:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.