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Три дні у зруйнованій квартирі без води та їжі: комунальники врятували кота з-під завалів будинку у Полтаві

Сьогодні, 16:38 Переглядів: 273

 

Господар тварини теж лишився живий, тож наразі кота уже повернули чоловікові

З-під завалів зруйнованої внаслідок ракетного удару п’ятиповерхівки у Полтаві комунальники врятували кота. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського КАТП-1628.

Відомо, що тварину знайшли на 2-му поверсі зруйнованого під'їзду учора, 3 лютого, близько 19.00. 

Кіт дивом вижив після авіаудару. Тварина провела понад три доби у зруйнованій квартирі без їжі та води, — пишуть працівники підприємства.

Тварину відразу дістали зі зруйнованої квартири та відвезли до ветеринарної клініки, де її обстежили. Далі вона певний час перебувала у пункті перетримки безпритульних тварин КАТП-1628.

Згодом знайшовся і власник кота — він також лишився живий після влучання. Тож наразі тварина та господар перебувають разом.

Нагадаємо, наразі відомо про одну загиблу внаслідок ракетного удару тварину — пес Сьома. Його власниця — Анжела Дарбінян, 36-річна волонтерка, яка опікувалася безпритульними тваринами, також загинула.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавське КАТП-1628
Теги: зруйнований будинок кіт порятунок
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