Три дні у зруйнованій квартирі без води та їжі: комунальники врятували кота з-під завалів будинку у Полтаві

Сьогодні, 16:38 Переглядів: 273

З-під завалів зруйнованої внаслідок ракетного удару п’ятиповерхівки у Полтаві комунальники врятували кота. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського КАТП-1628.

Відомо, що тварину знайшли на 2-му поверсі зруйнованого під'їзду учора, 3 лютого, близько 19.00.

Кіт дивом вижив після авіаудару. Тварина провела понад три доби у зруйнованій квартирі без їжі та води, — пишуть працівники підприємства.

Тварину відразу дістали зі зруйнованої квартири та відвезли до ветеринарної клініки, де її обстежили. Далі вона певний час перебувала у пункті перетримки безпритульних тварин КАТП-1628.

Згодом знайшовся і власник кота — він також лишився живий після влучання. Тож наразі тварина та господар перебувають разом.

Нагадаємо, наразі відомо про одну загиблу внаслідок ракетного удару тварину — пес Сьома. Його власниця — Анжела Дарбінян, 36-річна волонтерка, яка опікувалася безпритульними тваринами, також загинула.