Від ракетного удару по п'ятиповерхівці у Полтаві загинули 14 осіб: імена

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття усім, хто того дня втратив рідних та близьких
Ракетний удар по п’ятиповерхівці у Полтаві близько 07.42 у суботу, 1 лютого, забрав життя 14 осіб. Уже ближче до вечора у стрічках соцмереж почали з’являтися перші фотографії та дописи з іменами загиблих. На одній зі сторінок, яка фіксує історії цивільних людей, що загинули внаслідок війни з росіянами, зібрані імена усіх полтавців, для кого ранок 1 лютого став останнім. Усі історії загиблих написані зі слів їхніх рідних та знайомих.
Того дня не стало відразу двох родин — сім'ї Яворських та сім'ї Запішних.
Сергій і Катерина Запішні (40 та 38 років) познайомились у Харкові, вчились разом у Національному аерокосмічному університеті. Сергій Запішній був родом з Диканьки. Катерина — з Рубіжного Луганської області. Після навчання переїхали разом у Полтаву та працювали в авіаконструкторському бюро. Сергій займався розробкою настільних ігор, разом із дружиною до пандемії коронавірусу організовували ігротеку настільних ігор та тримали невеликий тематичний магазин. У сім'ї було двоє дітей — 7-річний Даніїл та 12-річна Діана.
Діанка також любила грати в ігри сімейними вечорами з батьками. Також ходила трохи на тхеквондо. Далі народився Данік (так Сергій та Катя називали сина). Гіперактивний, веселий хлопчик, який не сидів на місці ні секунди. Любив гратись з котами, яких у Запішніх було двоє. Спокійна, гарна, любляча родина, яка все життя прожила разом — разом і пішли, — так відгукуються про родину їхні знайомі.
У суботу ледь не всю Україну «облетіло» відео із 61-річним полтавцем Ігорем Яворським, у якого загинули син Дмитро, невістка Олена та онучка, 9-річна Софія.
Відомо, що Олена Яворська працювала на Новій пошті, а за освітою була вчителем біології. Її донька, Софія, була творчою дитиною та відвідувала різноманітні гуртки. Родина жила на другому поверсі зруйнованого будинку.
Анжела Дарбінян, 36 років, перукарка, волонтерка, власниця салону «Enji». Жінка загинула разом зі своїм собакою Сьомою. Вони мешкали на 3 поверсі знищеного будинку. Анжела активно допомагала ЗСУ, дітям і безпритульним тваринам. У вільний час займалась риболовлею та проводила багато часу на свіжому повітрі. За тиждень 8 лютого мала святкувати день народження.
Олена Скляр, медсестра Полтавського обласного шкірно-венерологічного центру. Олену діставали з-під завалів і доправили до лікарні з серйозними травмами, проте, на жаль, врятувати її не вдалося. Залишився син.
Андрій Притула, 1984 р. н. Відомо, що захищав Україну з 2014 року, неодноразово був поранений. Відзначений багатьма нагородами та відзнаками за мужність та героїзм. Його брат вважається безвісти зниклим… Андрій загинув разом з дружиною, її ім’я поки що не відоме.
Анастасія Кольвах, 30 років — акторка «Театру Сучасного Діалогу», лекторка полтавського кіноклубу «Кінодвіж», зооволонтерка, піклувалася про тварин, зокрема кажанів і котів. Висаджувала дерева з UAnimals. Учасниця письменницького клубу «Пишу зараз». Волонтерка Арт-простору «Культура». Працювала проджект-менеджеркою в ІТ-компанії Web Help Agency». Відомо, що хлопець Анастасії служить у Збройних Силах України.
Тетяна Матовалова, 55 років, працювала посудомийницею в кафе й збиралася на роботу зранку 1 лютого. Жінка загинула, її син вижив, бо знаходився в сусідній кімнаті.
Ірина Ратушняк — головний державний інспектор відділу контролю обліково-звітних показників управління економічного аналізу; з 1992 року працювала у податкових органах області. Починала свій шлях з податкової інспекції Ленінського району Полтави. Колеги-податківці пригадують жінку як чудову, веселу, добру, чуйну та надзвичайно скромну людину, мудру, компетентну, пунктуальну, відповідальну, професіонала своєї справи.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття усім, хто того дня втратив рідних та близьких.