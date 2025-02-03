Від ракетного удару по п'ятиповерхівці у Полтаві загинули 14 осіб: імена

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Ракетний удар по п’ятиповерхівці у Полтаві близько 07.42 у суботу, 1 лютого, забрав життя 14 осіб. Уже ближче до вечора у стрічках соцмереж почали з’являтися перші фотографії та дописи з іменами загиблих. На одній зі сторінок, яка фіксує історії цивільних людей, що загинули внаслідок війни з росіянами, зібрані імена усіх полтавців, для кого ранок 1 лютого став останнім. Усі історії загиблих написані зі слів їхніх рідних та знайомих.

Того дня не стало відразу двох родин — сім'ї Яворських та сім'ї Запішних.

Сергій і Катерина Запішні (40 та 38 років) познайомились у Харкові, вчились разом у Національному аерокосмічному університеті. Сергій Запішній був родом з Диканьки. Катерина — з Рубіжного Луганської області. Після навчання переїхали разом у Полтаву та працювали в авіаконструкторському бюро. Сергій займався розробкою настільних ігор, разом із дружиною до пандемії коронавірусу організовували ігротеку настільних ігор та тримали невеликий тематичний магазин. У сім'ї було двоє дітей — 7-річний Даніїл та 12-річна Діана.

Діанка також любила грати в ігри сімейними вечорами з батьками. Також ходила трохи на тхеквондо. Далі народився Данік (так Сергій та Катя називали сина). Гіперактивний, веселий хлопчик, який не сидів на місці ні секунди. Любив гратись з котами, яких у Запішніх було двоє. Спокійна, гарна, любляча родина, яка все життя прожила разом — разом і пішли, — так відгукуються про родину їхні знайомі. У суботу ледь не всю Україну «облетіло» відео із 61-річним полтавцем Ігорем Яворським, у якого загинули син Дмитро, невістка Олена та онучка, 9-річна Софія. «У цьому будинку у мене загинув син, невістка і онучка», — житель Полтави втратив родину внаслідок ракетного удару