Житель Полтави Ігор розповідає, що втратив сім’ю внаслідок російського ракетного удару вранці 1 лютого. Його родина була у будинку, де зруйновано під’їзд.
Нагадаємо, вранці 1 лютого російські війська здійснили ракетний удар по Полтаві ракетою Х-22. Зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, пошкоджено інші житлові будинки та автотранспорт. Станом на 18.22 кількість загиблих збільшилась до 8, серед них — 1 дитина. У Полтавській області оголосили триденну жалобу.
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