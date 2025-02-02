Як правильно доглядати кактуси: корисні поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 76

Незважаючи на стійкість до різних несприятливих умов, кактуси також можуть хворіти і засихати

Не кожен квітникар, який має кілька десятків листяних рослин, зуміє правильно доглядати і за кактусом. Помилки в догляді в кращому випадку призведуть до того, що рослина не цвістиме, а в гіршому — до загибелі.

Догляд за кактусовими рослинами залежить від їх різновиду. Рослини, які ми звикли називати кімнатними кактусами, — це пустельні кактуси. Також є лісові кактуси, які часом на кактуси і не схожі — наприклад, той же зігокактус або шлюмбергера.

Вибір місця

Кактуси люблять добре освітлені місця, тому їм підійдуть східні та південні підвіконня. Влітку можна виставити їх на балкон. Взимку при інтенсивному опаленні потрібно стежити, щоб біля кактусів не пересихало повітря. Зима — період спокою для цих рослин, тому їх навіть можна поставити десь у тіні. Якщо кактус став рожево-лілового відтінку — світла йому забагато, якщо ж він виструнчився і зблід — замало.

Також кактуси не люблять, коли змінюють їх місце розташування. Щоб точно знати, якою стороною до світла він стояв, можна зробити позначки на горщиках. Ні в якому разі не чіпайте і не крутіть горщик з розквітаючим кактусом або тим, який набирає бутони: квіти обсиплються, а бутони переродяться.

Після цвітіння необхідно прибрати висохлі і відцвілі бутони, оскільки вони можуть почати гнити і на рослині, і впавши на землю в горщику.

Полив

Для поливу варто використовувати теплу відстояну або прокип’ячену воду. Навесні та влітку кактус потрібно поливати щодня чи раз на два дні, восени — раз на 5-7 днів, взимку — раз на 7-12 днів. Чим холодніше повітря, тим рідшого поливу потребує кактус. Коли рослина хворіє, її теж потрібно рідко поливати.

Поливати кактуси можна двома способами: зверху або через піддон з водою, але перед кожним поливом ґрунт повинен повністю просохнути. При поливі варто слідкувати, щоб волога не потрапила на стовбур, оскільки від цього він може загнити.

Підживлення

Підживлення не можна робити взимку під час періоду спокою, це варто робити лише з настанням періоду вегетації навесні до періоду спокою у вересні.

Пересадка

Якщо ви бачите, що кактус переріс свій горщик, його потрібно пересаджувати. Це варто робити з початком періоду вегетації — навесні. Перед пересадкою за два-три дні кактус перестають поливати — тоді земля легко обсипається з коренів.

Молоді кактуси пересаджують щороку, а старі (3-4-річні) — раз на кілька років.

Новий горщик повинен бути на 1 см більший за попередній, проте загалом його розмір залежить від розміру кореневої системи рослини.

Якщо у кактуса коротке коріння — вибирайте низький горщик, якщо довге — глибокий. У дні обов’язково має бути отвір для зливу зайвої води.

Найкраще кактус росте в земельній суміші, в яку входить промитий річковий пісок, листова земля, деревне вугілля та торф. Її готову можна придбати в магазинах, а можна і приготувати самостійно. Субстрат має бути розсипчастим та рихлим, слабокислим і з правильним хімічним складом органіки та мінералів. На дно кладуть трохи дренажу. Під час пересадки мляві, неживі і загнилі корінці відрізають, залишають тільки свіжі, міцні. Всі зрізи присипають вугільним порошком.

Розмноження кактусів

Розмноження кактусів відбувається вегетативно (відростками) або з насіння. Перший спосіб досить простий, ним користується більшість любителів кактусів. Для вегетативного розмноження беруть «діток» (живці) дорослих рослин і вкорінюють. У них є, як у всіх південних рослин, зачатки корінців, тож вони легко приживаються.

З насіння кактуси вирощувати важче. Куплене в магазині насіння дезінфікують у розчині марганцівки, потім викладають на шар землі до 1 см. Земля повинна бути постійно вологою, тому її потрібно прикрити склом або плівкою — це створить відповідні умови для проростання насіння. Деякі форми кактусів можуть прорости через день, а іншим може знадобитися місяць.