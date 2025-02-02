На Полтавщині працювала ППО

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У ніч на 2 лютого у Полтавській області працювала протиповітряна оборона, яка збивала Shahed та безпілотники інших типів. Про це повідомили у Повітряних силах.

Російська армія атакувала Україну 55 БпЛА. Сили оборони збили 40 безпілотників росіян загалом у 10 областях країни, «13 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)», сказали у Повітряних силах.

Нагадаємо, вранці 1 лютого російські війська здійснили ракетний удар по Полтаві ракетою Х-22. Станом на ранок 2 лютого кількість загиблих збільшилась до 12, серед них — 2 дітей. У Полтавській області оголосили триденну жалобу.