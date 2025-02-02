Внаслідок ракетного удару у Полтаві загинула полтавська акторка Театру сучасного діалогу Анастасія Кольвах та школярка Софія Яворська. Допис про смерть мисткині розмістили на Facebook-сторінці Татру, про дівчинку розповіли у 6 філії центральної бібліотеки Полтави.
Дідусь Софії Ігор Яворський розповідав про втрату своєї сім'ї — у будинку внаслідок ракетного удару загинув його син, невістка і онука.
Внаслідок ракетного удару загинула полтавська медсестра Олена Скляр. Жінка працювала у Полтавському обласному шкірно-венерологічному центрі. Про її смерть повідомила полтавка Катерина Таран.
Від ракетного удару загинула мати Софії Олена Яворська та її чоловік Дмитро Яворський. Жінка працювала у контакт-центрі «Нової Пошти». Про це повідомив співвласника компанії Володимир Поперешнюк.
За освітою Олена була вчителькою біології, з 2015 року працювала на пошті. Родина Яворських жила на другому поверсі зруйнованого будинку.
Нагадаємо, вранці 1 лютого російські війська здійснили ракетний удар по Полтаві ракетою Х-22. Кількість загиблих збільшилась до 14. У Полтавській області оголосили триденну жалобу.
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