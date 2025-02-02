У мережі називають імена загиблих внаслідок ракетного удару у Полтаві (доповнюється)

Сьогодні, 09:55 Переглядів: 1 819

Внаслідок ракетного удару у Полтаві загинула полтавська акторка Театру сучасного діалогу Анастасія Кольвах та школярка Софія Яворська. Допис про смерть мисткині розмістили на Facebook-сторінці Татру, про дівчинку розповіли у 6 філії центральної бібліотеки Полтави.

— Настя була всебічно обдарована, вона працювала як в сфері культури так і в IT. Активно волонтерила і взагалі була (жахливе слово була) світлою людиною. Тож нехай і пам’ять про неї буде світлою і чистою, — написали у Театрі.

— Від ворожої атаки росіі на Полтаву загинула наша постійна читачка Софія Яворська — юна дівчинка, яка щиро любила книги та завжди приходила до бібліотеки з допитливим поглядом і відкритим серцем. Вона була талановитою, доброю, світлою дівчинкою, яка надихала нас своєю жагою до знань і мріями про майбутнє, — розповіли на сторінці філії.

Дідусь Софії Ігор Яворський розповідав про втрату своєї сім'ї — у будинку внаслідок ракетного удару загинув його син, невістка і онука.



