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У мережі називають імена загиблих внаслідок ракетного удару у Полтаві (доповнюється)

Сьогодні, 09:55 Переглядів: 1 819

Ракета поцілила у п'ятиповерхівку

Внаслідок ракетного удару у Полтаві загинула полтавська акторка Театру сучасного діалогу Анастасія Кольвах та школярка Софія Яворська. Допис про смерть мисткині розмістили на Facebook-сторінці Татру, про дівчинку розповіли у 6 філії центральної бібліотеки Полтави.

— Настя була всебічно обдарована, вона працювала як в сфері культури так і в IT. Активно волонтерила і взагалі була (жахливе слово була) світлою людиною. Тож нехай і пам’ять про неї буде світлою і чистою, — написали у Театрі. 
— Від ворожої атаки росіі на Полтаву загинула наша постійна читачка Софія Яворська — юна дівчинка, яка щиро любила книги та завжди приходила до бібліотеки з допитливим поглядом і відкритим серцем. Вона була талановитою, доброю, світлою дівчинкою, яка надихала нас своєю жагою до знань і мріями про майбутнє, — розповіли на сторінці філії.

Дідусь Софії Ігор Яворський розповідав про втрату своєї сім'ї — у будинку внаслідок ракетного удару загинув його син, невістка і онука.


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Внаслідок ракетного удару загинула полтавська медсестра Олена Скляр. Жінка працювала у Полтавському обласному шкірно-венерологічному центрі. Про її смерть повідомила полтавка Катерина Таран.

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Від ракетного удару загинула мати Софії Олена Яворська та її чоловік Дмитро Яворський. Жінка працювала у контакт-центрі «Нової Пошти». Про це повідомив співвласника компанії Володимир Поперешнюк. 

За освітою Олена була вчителькою біології, з 2015 року працювала на пошті. Родина Яворських жила на другому поверсі зруйнованого будинку.

Нагадаємо, вранці 1 лютого російські війська здійснили ракетний удар по Полтаві ракетою Х-22. Кількість загиблих збільшилась до 14. У Полтавській області оголосили триденну жалобу.


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Автор: Телеграф
Теги: ракетний удар загиблі
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