У Полтавській області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару

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В області обмежать проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, звучання розважальної музики у громадських місцях та транспорті

У Полтавській області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару у Полтаві. Жалобу оголошено з 2 по 4 лютого. Відповідне розпорядження підписав т. в.о начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

В ОВА розповіли, що у ці дні буде приспущено прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

В області обмежать проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, звучання розважальної музики у громадських місцях та транспорті.

Нагадаємо, вранці 1 лютого російські війська здійснили ракетний удар по Полтаві, попередньо ракетою Х-22. Зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, пошкоджено інші житлові будинки та автотранспорт. Станом на 14.00 відомо про 5 загиблих, травмовано 13, серед яких 3 дітей.