«Якщо мене не буде тут, ворог піде далі». На війні загинув воїн, випускник Кременчуцького військового ліцею Ярослав Фалюш

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 570

Якщо не тікаєш, то вихід який — воювати. Люди часто не можуть впоратися зі страхом, ставлять запитання — чому я маю захищати когось. А для мене це нормально. І насамперед я захищаю свою родину. Якщо мене не буде тут, ворог піде далі

30 січня на російсько-українській війні загинув випускник Кременчуцького військового ліцею Ярослав Фалюш. Сержант Ярослав Фалюш — командир взводу — старший офіцер артилерійської батареї аеромобільного батальйону 79 ОДШБр загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

У 2013 році Ярослав Фалюш закінчив Кременчуцький військовий ліцей та вступив до Харківського національного університету внутрішніх справ.

— Батько в мене військовий, брат був в «Азові». Я військовий ліцей закінчив. Знаєте пілота Карайя? Навчався на курс старше. Хороший ліцей. Виховання — не тікати від труднощів. А в даному разі, якщо не тікаєш, то вихід який — воювати. Люди часто не можуть впоратися зі страхом, ставлять запитання — чому я маю захищати когось. А для мене це нормально. І насамперед я захищаю свою родину. Якщо мене не буде тут, ворог піде далі, — розповідав в інтерв’ю АрміяІнформ Ярослав Фалюш.

Ярослав працював у поліції. З початком повномасштабного вторгнення, в серпні 2022 року, добровільно вступив до лав Збройних Сил України. Починав з посади водія — займався підвезенням снарядів для мінометів. Згодом пройшов навчання і став командиром гармати. Працював і на Д-30, але «Елька», як називають L119 хлопці, йому більше сподобалася. Він вважав цю гармату більш ефективною, хоч і доводилося бути ближче до ворога.

У районі Новомихайлівки у квітні 2024 року Ярослав Фалюш спілкувався з журналістами. У той час воїни-десантники протистояли двом російським бригадам і 4 полкам, які здійснюють постійні штурмові дії. Вони обговорювали про те, що через нестачу снарядів в арти піхотні підрозділи змушені триматися в надважких умовах, наскільки вистачить сил, і врешті-решт відходити. І через не віднайдений вчасно баланс між корисною пропагандою і чесним діалогом частина суспільства досі не розуміє, якою тяжкою працею і якою ціною доводиться стримувати ворога.

— Гармата простіша, але це не значить, що не потрібно працювати головою. Навіть у натівських боєприпасів є певна похибка, і може бути в одній партії переліт 50 метрів — залежно від марки, тому все записую, веду розрахунки. Мені простіше, коли надходить партія — дивлюся, такий був і по ньому, є похибки, і вже перший постріл точний, а не виставляєш спочатку в нулі і потім корегування. Взагалі, максимально прораховую все, щоб пришвидшити роботу. Бо 2 хвилини бувають критичними. Цілей у нас багато — засобів ураження… ви самі бачили, скільки привезли. А було на початку, що ми працювали весь день, — розповідав Ярослав.

Загинув Ярослав 30 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку Донецької області, внаслідок прямого влучання російського КАБу.

Без чоловіка та батька залишилися дружина та 8-річна донечка.

Поховання планується наступного тижня.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого Героя Ярослава Фалюша.