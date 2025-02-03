Обвинуваченим у вбивстві військового у Пирятині обрали запобіжний захід — прокуратура

Сьогодні, 19:17 Переглядів: 108

Двом підозрюваним у вбивстві військовослужбовця на автозаправці у Пирятині суд обрав запобіжний захід — чоловіки перебуватимуть під вартою без права внесення застави. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Судове засідання відбулося сьогодні, 3 лютого, у Пирятинському районному суді.

За даними правоохоронців, трагедія сталася близько півночі у ніч на 1 лютого. Стріляв у військового 40-річний мешканець Лубен. Мав він і спільника — 36-річного полтавця.

Чоловікові з Лубен інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров’я (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 Кримінального кодексу України).

Полтавця підозрюють у пособництві у перешкоджанні законній діяльності Збройним силам України в особливий період (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, житель Полтави спільно з іншими чоловіками у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини. Підозрюваний хотів ухилитись від служби, він кілька разів дзвонив співмешканцю своєї родички з Лубен та повідомляв маршрут автобуса.

— Розуміючи, що знайомий не встигає доїхати до місця планової зупинки транспортного засобу, полтавець прикинувся хворим і попросив на декілька хвилин зупинитися, тим самим затягуючи час, — повідомляють правоохоронці.

Коли автобус із мобілізованими зупинився на автозаправній станції у Пирятині, лубенець із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у одного із супроводжуючих, розповіли у прокуратурі. Він забрав у потерпілого автомат та разом зі спільником втік із місця події.

Через кількох годин підозрюваних затримали. Під час обшуку у лубенця правоохоронці вилучили 2 корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо. Речові докази направлені на експертизи.

Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його залишили підозрювані.

Нагадаємо, у жовтні торік чоловік скоїв самогубство у туалеті ТЦК у Щербанівській громаді.