Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Обвинуваченим у вбивстві військового у Пирятині обрали запобіжний захід — прокуратура

Сьогодні, 19:17 Переглядів: 108

 

Чоловіки перебуватимуть під вартою без права внесення застави

Двом підозрюваним у вбивстві військовослужбовця на автозаправці у Пирятині суд обрав запобіжний захід — чоловіки перебуватимуть під вартою без права внесення застави. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Судове засідання відбулося сьогодні, 3 лютого, у Пирятинському районному суді. 

За даними правоохоронців, трагедія сталася близько півночі у ніч на 1 лютого. Стріляв у військового 40-річний мешканець Лубен. Мав він і спільника — 36-річного полтавця.

Чоловікові з Лубен інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров’я (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 Кримінального кодексу України).

Полтавця підозрюють у пособництві у перешкоджанні законній діяльності Збройним силам України в особливий період (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).

 

За даними слідства, житель Полтави спільно з іншими чоловіками у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини. Підозрюваний хотів ухилитись від служби, він кілька разів дзвонив співмешканцю своєї родички з Лубен та повідомляв маршрут автобуса. 

— Розуміючи, що знайомий не встигає доїхати до місця планової зупинки транспортного засобу, полтавець прикинувся хворим і попросив на декілька хвилин зупинитися, тим самим затягуючи час, — повідомляють правоохоронці. 

Коли автобус із мобілізованими зупинився на автозаправній станції у Пирятині, лубенець із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у одного із супроводжуючих, розповіли у прокуратурі. Він забрав у потерпілого автомат та разом зі спільником втік із місця події.

Через кількох годин підозрюваних затримали. Під час обшуку у лубенця правоохоронці вилучили 2 корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо. Речові докази направлені на експертизи.

Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його залишили підозрювані. 

Нагадаємо, у жовтні торік чоловік скоїв самогубство у туалеті ТЦК у Щербанівській громаді.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Прокуратура Полтавщини
Теги: вбивство військовий запобіжний захід обвинувачені
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх