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В Україні затвердили нову форму податкової звітності: що змінилося у 2025 році

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 140

 З 2025 року податкові агенти подаватимуть об’єднану звітність з ПДФО та ЄСВ щомісяця. Дізнайтеся про нові терміни, додатки та структуру звіту

Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також оновило порядок його заповнення та подання. Про це повідомляє Мінфін.

Що змінилося

  • Новий податковий період:
    Починаючи з 2025 року, податкові агенти (юридичні особи та ФОП) подаватимуть розрахунок щомісяця замість кварталу.
  • Терміни подання:
    • До 10 лютого 2025 року — звіти за IV квартал 2024 року подаються за старою формою.
    • До 20 лютого 2025 року — звіти за січень 2025 року подаються за новою формою.

Структура нового звіту:

  • Основний розрахунок.
  • Додатки:
    • Додаток 1: Відомості про ЄСВ.
    • Додаток 4ДФ: Відомості про доходи.
    • Додаток 5: Інформація про трудові відносини.
    • Додаток 6: Дані про спеціальний стаж.

Мінфін пояснює, що запровадження нової форми об’єднаної звітності сприятиме:

  • Ефективнішому контролю за надходженнями до бюджету.
  • Спрощенню процесу звітування для платників податків.

В повідомленні наголошують, що зміни стосуються всіх податкових агентів, зокрема юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (ФОП), які виплачують доходи фізичним особам

Нормативна база:

  • Наказ Міністерства фінансів України від 24 січня 2025 року № 39, зареєстрований у Міністерстві юстиції 29 січня 2025 року за № 157/43563.
  • Наказ Міністерства фінансів України від 30 січня 2025 року № 53, зареєстрований у Міністерстві юстиції 31 січня 2025 року за № 164/43570.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ПДФО ЄСВ податки звітність
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