У Кременчуці СБУ розслідує схему з бронюванням військовозобов'язаних від мобілізації

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Слідчі СБУ клопотали про доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ

Кременчуцькі працівники Служби безпеки України розслідують факти перешкодження мобілізації представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на одному з приватних акціонерних товариств області. Про це стало відомо з ухвали Єдиного державного реєстру судових рішень, який оприлюднили 3 лютого.

За даними слідчих, заступник генерального директора з персоналу, режиму та соціальних питань ПрАТ надавав неправдиві дані стосовно військовозобов’язаних працівників підприємства, які відповідно до займаних посад підлягають бронюванню, тобто мають право на відстрочку від мобілізації.

Протягом минулого року заступник гендиректора, «можливо за грошову винагороду чи згідно з вказівками керівництва Товариства», включав до списку на бронювання, зокрема, сторонніх осіб та осіб, «які можливо були фіктивно оформлені на підприємстві», йдеться в ухвалі суду.

Слідчі СБУ клопотали про доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ. Суд задовольнив клопотання.

Нагадаємо, у Полтавській області викрили спільників корупційних схем з мобілізацією.