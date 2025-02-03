У Полтавській області викрили спільників корупційних схем з мобілізацією — Нацполіція

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Правоохоронці вручили підозри посадовцям органів місцевого самоврядування, навчальних та медичних закладів, працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також їхнім спільникам, зокрема, з Полтавської області в організації корупційних схем з мобілізацією. Про це повідомили у Національній поліції України 3 лютого.

За даними слідчих, вартість оновлення даних та військово-облікових документів з можливістю відстрочки на один рік сягала 3000 доларів. Відтермінувати призов можна було й шляхом зарахування осіб до навчального закладу. Вартість такої послуги становила від 500 доларів, розповіли у поліції.

Вартість лікування у стаціонарі, підготовку та видачу необхідної медичної документації про наявність якогось захворювання становила від 40 000 до 110 000 гривень. За 1500 доларів організатори схем могли допомогти пришвидшити процес призначення людині групи інвалідності, яка має на це усі підстави, сказали у поліції.

— Посадові особи органів місцевого самоврядування вимагали винагороду за безперешкодне отримання дозвільної документації чи то на встановлення об'єкта торгівлі на певній точці, чи то на права керування спецтехнікою, — йдеться у повідомленні.

Усім причетним до корупційних схем особам слідчі оголосили про підозру. Їхні дії залежно від ролі та участі кваліфіковані:

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб),

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом),

ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди, вчинене у складі організованої групи),

ч. 1 та 3 ст. 368 (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди),

ч. 4 ст. 354, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 354 (підкуп працівника підприємства, установи чи організації),

ч. 1 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї),

ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Нині вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним. Максимальне покарання, яке може загрожувати за інкримінованими статтями, до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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