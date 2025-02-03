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Сміття біля котеджів у «Царському селі»: жителі Кременчука скаржаться на захаращення берегів Сухого Кагамлика

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 109

Земельні ділянки закріплені за КП «Благоустрій Кремечука» 

Береги річки Сухий Кагамлик захаращений будівельним сміттям та гілками. Стихійні звалища розташовані поблизу котеджних забудов на вулиці Марусі Чурай, місце відоме серед населення як «Царське село». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили місцеві жителі 31 січня. 

— Захаращення берегової смуги річки Сухий Кагамлик за котеджною забудовою самими власниками цих котеджів на вулиці Марусі Чурай! Тепер Деївське звалище утворюється, — обурюються мешканці.

За словами місцевих, земельні ділянки закріплені за комунальним підприємством «Благоустрій Кременчука».

Нагадаємо, торік жителі Кременчука скаржились на забудову річки чинними та екстоповими посадовцями, керівниками підприємств і чиновниками Кременчука. Найбільше жителі мікрорайону відзначали забудови начальника екоінспекції Поліського округу Євгенія Медведовського (син ексзаступника міського голови за правління Олега Бабаєва Валерія Медведовського) та дружини начальника караулу 24 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області Олега Ущенка, Тетяни. Біля будинку Ущенків паркану нині немає.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: сміття сміттєзвалище скарга
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