Сміття біля котеджів у «Царському селі»: жителі Кременчука скаржаться на захаращення берегів Сухого Кагамлика

Береги річки Сухий Кагамлик захаращений будівельним сміттям та гілками. Стихійні звалища розташовані поблизу котеджних забудов на вулиці Марусі Чурай, місце відоме серед населення як «Царське село». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили місцеві жителі 31 січня.
За словами місцевих, земельні ділянки закріплені за комунальним підприємством «Благоустрій Кременчука».
Нагадаємо, торік жителі Кременчука скаржились на забудову річки чинними та екстоповими посадовцями, керівниками підприємств і чиновниками Кременчука. Найбільше жителі мікрорайону відзначали забудови начальника екоінспекції Поліського округу Євгенія Медведовського (син ексзаступника міського голови за правління Олега Бабаєва Валерія Медведовського) та дружини начальника караулу 24 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області Олега Ущенка, Тетяни. Біля будинку Ущенків паркану нині немає.
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