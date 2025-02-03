Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Листування з полоненими можливе! Як написати листа людині, яка перебуває в російському СІЗО

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 142

Українським полоненим у Росії забороняють писати листи додому — розслідувачка | Новини | Українське радіоДля людей, які перебувають у полоні, листи — це не просто слова на папері. Це зв’язок зі світом, доказ того, що про них пам’ятають і чекають

Листування з полоненими можливе, розповідає звільнена з полону луганчанка, членкиня ГО «Нумо, сестри!» Віра Бірюк.

— У неволі кожен день — це випробування фізичної та моральної витривалості, і навіть коротке послання може стати джерелом підтримки, надії та сили. Листи нагадують полоненим, що вони не самі, що їх родини, друзі й уся країна борються за їхнє повернення. Але мало хто знає, як можна надсилати листи в російські СИЗО та навіть отримувати відповіді на них, — розповідає пані Віра.

Листування можливе через казахський сайт prisonmail.online. Послуга платна (від 1,5 доларів), але ймовірність отримання листа й відповіді висока.
Пані Віра розповідає, що вже користувалася листуванням через цей сайт, листувалася з полоненою українкою, яка перебуває в московському СИЗО «Печатники».

— Цензура доволі «лайтова», тому раджу спробувати тим, хто шукає можливості написати листа своїм рідним, близьким, які перебувають в російському полоні, — каже жінка.

Вона зазначає, що оплата проводиться у валюті Казахстану — приймаються закордонні карти. Для реєстрації потрібно ввести номер телефону,

електронну адресу та надалі відслідковувати статус листа або відповіді.

— На жаль, поки листування можливе лише з російськими тюрмами. Написати полоненим, що знаходяться на окупованій території України, неможливо, — підкреслює пані Віра.

Жінка сподівається, що ця інформація стане в пригоді тим, хто шукає можливості отримати вісточку від своїх близьких. які утримуються в катівнях окупантів.


Віра Бірюк була звільнена з полону 13 вересня 2024 року під час чергового обміну.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: листи полонені
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх