Листування з полоненими можливе! Як написати листа людині, яка перебуває в російському СІЗО

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 142

Для людей, які перебувають у полоні, листи — це не просто слова на папері. Це зв’язок зі світом, доказ того, що про них пам’ятають і чекають

Листування з полоненими можливе, розповідає звільнена з полону луганчанка, членкиня ГО «Нумо, сестри!» Віра Бірюк.

— У неволі кожен день — це випробування фізичної та моральної витривалості, і навіть коротке послання може стати джерелом підтримки, надії та сили. Листи нагадують полоненим, що вони не самі, що їх родини, друзі й уся країна борються за їхнє повернення. Але мало хто знає, як можна надсилати листи в російські СИЗО та навіть отримувати відповіді на них, — розповідає пані Віра.

Листування можливе через казахський сайт prisonmail.online. Послуга платна (від 1,5 доларів), але ймовірність отримання листа й відповіді висока.

Пані Віра розповідає, що вже користувалася листуванням через цей сайт, листувалася з полоненою українкою, яка перебуває в московському СИЗО «Печатники».

— Цензура доволі «лайтова», тому раджу спробувати тим, хто шукає можливості написати листа своїм рідним, близьким, які перебувають в російському полоні, — каже жінка.

Вона зазначає, що оплата проводиться у валюті Казахстану — приймаються закордонні карти. Для реєстрації потрібно ввести номер телефону,

електронну адресу та надалі відслідковувати статус листа або відповіді. — На жаль, поки листування можливе лише з російськими тюрмами. Написати полоненим, що знаходяться на окупованій території України, неможливо, — підкреслює пані Віра.

Жінка сподівається, що ця інформація стане в пригоді тим, хто шукає можливості отримати вісточку від своїх близьких. які утримуються в катівнях окупантів.





Віра Бірюк була звільнена з полону 13 вересня 2024 року під час чергового обміну.