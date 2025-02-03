Листування з полоненими можливе! Як написати листа людині, яка перебуває в російському СІЗО

Для людей, які перебувають у полоні, листи — це не просто слова на папері. Це зв’язок зі світом, доказ того, що про них пам’ятають і чекають
Листування з полоненими можливе, розповідає звільнена з полону луганчанка, членкиня ГО «Нумо, сестри!» Віра Бірюк.
Листування можливе через казахський сайт prisonmail.online. Послуга платна (від 1,5 доларів), але ймовірність отримання листа й відповіді висока.
Пані Віра розповідає, що вже користувалася листуванням через цей сайт, листувалася з полоненою українкою, яка перебуває в московському СИЗО «Печатники».
Вона зазначає, що оплата проводиться у валюті Казахстану — приймаються закордонні карти. Для реєстрації потрібно ввести номер телефону,
електронну адресу та надалі відслідковувати статус листа або відповіді.
— На жаль, поки листування можливе лише з російськими тюрмами. Написати полоненим, що знаходяться на окупованій території України, неможливо, — підкреслює пані Віра.
Жінка сподівається, що ця інформація стане в пригоді тим, хто шукає можливості отримати вісточку від своїх близьких. які утримуються в катівнях окупантів.
Віра Бірюк була звільнена з полону 13 вересня 2024 року під час чергового обміну.
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