Лише чверть «обмежено придатних» встигли пройти ВЛК — крайній термін проходження пропонують перенести на 5 червня

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Згідно з чинним законодавством, всі «обмежено придатні» до військової служби військовозобов’язані мають пройти повторний медогляд до 4 лютого включно

Новим крайнім терміном повторного проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) «обмежено придатними» до військової служби військовозобов’язаними пропонується встановити 5 червня 2025 року. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Відповідний законопроєкт зараз готується до розгляду у парламенті. Документ вносить зміни до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист».

Військовозобов’язані, визнані «обмежено придатними», будуть зобовʼязані самостійно звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК) або через електронний кабінет призовника в «Резерв+» отримати направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Військовозобов’язані, визнані «обмежено придатними», мають повторно пройти ВЛК до 5 лютого — за порушення штраф 17 тис. грн

Невиконання або несвоєчасне виконання нової норми буде кваліфіковано як адміністративне правопорушення з відповідним притяганням до адмінвідповідальності у виді штрафу розміром від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Згідно з чинним законодавством, всі обмежено придатні до військової служби мають повторно пройти медогляд до 4 лютого включно. Однак в Міноборони зазначають, що станом на зараз це змогли зробити лише 25% з них.

Міноборони презентувало реформу ВЛК — без направлення ТЦК та у цивільному медичному закладі

Нагадаємо, минулого четверга заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук заявила, що незабаром у Верховній Раді буде зареєстровано законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК обмежено придатними особами. За її словами, термін для обовʼязкового проходження ВЛК пропонується продовжити ще на 4 місяці та обовʼязок проходити ВЛК не буде стосуватися обмежено придатних осіб віком до 25 років.

У січні ми опублікували роз’яснення Міноборони, чому «обмежено придатні» мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого та яка відповідальність за порушення.

Майже половину «обмежено придатних» після повторного огляду ВЛК визнають придатними

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що приблизно 45% чоловіків, які раніше мали статус «обмежено придатних до військової служби», після повторного огляду були визнані придатними до військової служби. Решту 55% визнають «непридатними».