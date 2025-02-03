СБУ затримала агента ФСБ, який намагався підірвати залізничну колію перед вантажним потягом

Сьогодні, 11:19 Переглядів: 231 Коментарів: 1

Безробітний житель Львівщини раніше притягався до відповідальності за вандалізм на місцях поховання українських військових, а у поле зору ФСБ потрапив як ідейний прихильник рашизму, який мав бажання виїхати в Росію, про що неодноразово писав у соцмережах

Контррозвідка СБУ нейтралізувала ще одну спробу РФ влаштувати диверсію на українській залізниці. На Рівненщині затримано агента ФСБ, який намагався закласти саморобний вибуховий пристрій під залізничну колію. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Російські спецслужби планували дистанційно підірвати вибухівку під час руху потягу і таким чином зірвати поставки військової техніки та боєприпасів на фронт. Утім, зловмисник не встиг встановити вибуховий пристрій, оскільки працівники СБУ затримала його біля колії «на гарячому».

За матеріалами кримінальної справи, агентом виявився безробітний 23-річний житель Львівщини, який уже притягався до відповідальності за вандалізм на місцях поховання українських військових. У поле зору ФСБ він потрапив як ідейний прихильник рашизму, який мав бажання виїхати в Росію, про що неодноразово писав у соцмережах.

Як встановило розслідування, російський агент отримав покрокову інструкцію від своїх кураторів з ФСБ: прибути на Рівненщину, забрати зі схрону вибухівку та встановити її за визначеними координатами на залізничній колії.

Під час розслідування було отримано докази виконання зловмисником ще одного завдання – він збирав інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони на Львівщині.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.

Минулої п’ятниці ми писали, що контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили депутата Полтавської обласної ради на організації замовного вбивства. За даними слідства, він планував ліквідувати власника місцевої агрокомпанії, щоб заволодіти його бізнесом.

У січні ми писали, що СБУ нейтралізувала диверсійну групу російських спецслужб, яка діяла у Рівненській області. Зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій на залізничній колії під час руху військового ешелону. Ешелон вдалося своєчасно зупинити, що дозволило уникнути аварії та людських жертв.

Минулого місяця контррозвідка СБУ також затримала агента воєнної розвідки РФ (більш відомої як ГРУ) у Києві. Ним виявився столичний адвокат, який вербував для російської спецслужби нових агентів, а потім сам же захищав у судах викритих поплічників ворога.