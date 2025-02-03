Росіяни розгорнули кампанію зі зриву мобілізації в Україні та організації нападів на ТЦК — Центр протидії дезінформації

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Російські спецслужби розгорнули кампанію з розхитування ситуації в Україні та зриву мобілізаційних заходів. Серед іншого вона включає підриви будівель територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), напади на працівників ТЦК та пропаганду, спрямовану на зрив мобілізації. Про це написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, кураторами операції проти ТЦК є ФСБ Росії та головне управління російського генштабу (колишнє ГРУ). Росіяни посилюють інформаційно-психологічні операції та використовують український медіапростір для зриву мобілізаційних процесів.

— Паралельно з цим посилюється й медійна кампанія, яка триває з 2022 року, але особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації та вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають з 2024 року, — додав він.

Минулої суботи, 1 лютого, «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що у Пирятині чоловік застрелив військовослужбовця Полтавського районного ТЦК з мисливської рушниці, відібрав у вбитого автомат та втік з одним з мобілізованих. Пізніше правоохоронні органи затримали вбивцю та його спільника, який втік разом з ним. Як повідомила прокуратура, мобілізований передавав вбивці інформацію про пересування групи та хотів ухилитися від проходження військової служби.

Того ж дня у Рівненському обласному ТЦК стався сильний вибух. За даними поліції, загинув один військовослужбовець ТЦК, ще шестеро працівників та військових отримали поранення.

Учора, 2-го лютого, стався вибух на території Павлоградського районного ТЦК. Легке поранення отримав один із військовослужбовців.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий заявив, що вбивства військових у тилу — це та «червона лінія, яку не можна перетинати» і додав, що «не бачив гострої реакції суспільства» на «випадки приниження та агресії щодо наших захисників». Про це генерал Драпатий повідомив на своєму телеграм-каналі.

— Немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Блискавична і жорстка реакція влади — єдина можлива в ситуації свавілля проти військових. Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів, — написав генерал-майор.

Михайло Драпатий також сказав, що суспільство «зобов’язане поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить наші міста, людей у них, кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор, наш дім».

«Кременчуцький Телеграф» 1-го лютого повідомляв, що на Полтавщині викрили осередок, який намагався зірвати мобілізацію та підбурював військових до дезертирства. Правоохоронці затримали організаторів «Робітничого фронту України», які намагалися зірвати мобілізацію. За даними слідства, учасники під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади, ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство.