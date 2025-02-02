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Підозрюваний хотів ухилитися від мобілізації: прокуратура повідомила подробиці вбивства військового ТЦК у Пирятині

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 487

Під час обшуку у лубенця правоохоронці вилучили 2 корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони

Двом фігурантам у справі вбивства військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повідомили про підозру. Зокрема, лубенцю інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством, а полтавцю — пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі. 

За даними слідства, житель Полтави спільно з іншими чоловіками у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини. Підозрюваний хотів ухилитись від служби, він кілька разів дзвонив співмешканцю своєї родички з Лубен та повідомляв маршрут автобуса. 

— Розуміючи, що знайомий не встигає доїхати до місця планової зупинки транспортного засобу, полтавець прикинувся хворим і попросив на декілька хвилин зупинитися, тим самим затягуючи час, — йдеться у повідомленні. 

Коли автобус із мобілізованими зупинився на автозаправній станції у Пирятині, лубенець із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у одного із супроводжуючих, розповіли у прокуратурі. Він забрав у потерпілого автомат та разом зі спільником втік із місця події.

Через кількох годин підозрюваних затримали. Під час обшуку у лубенця правоохоронці вилучили 2 корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо. Речові докази направлені на експертизи.

Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його залишили підозрювані. 

Розслідування триває.

Нагадаємо, військового вбили 1 лютого. Це сталось під час супроводу військовозобов’язаних до 199 навчального центру.

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«Це червона лінія, яку не можна перетинати», — командувач Сухопутних військ Драпатий про вбивство військового ТЦК у Пирятині

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Автор: Телеграф
Теги: військовий вбивство
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