Підозрюваний хотів ухилитися від мобілізації: прокуратура повідомила подробиці вбивства військового ТЦК у Пирятині

Під час обшуку у лубенця правоохоронці вилучили 2 корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони
Двом фігурантам у справі вбивства військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повідомили про підозру. Зокрема, лубенцю інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством, а полтавцю — пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.
За даними слідства, житель Полтави спільно з іншими чоловіками у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини. Підозрюваний хотів ухилитись від служби, він кілька разів дзвонив співмешканцю своєї родички з Лубен та повідомляв маршрут автобуса.
Коли автобус із мобілізованими зупинився на автозаправній станції у Пирятині, лубенець із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у одного із супроводжуючих, розповіли у прокуратурі. Він забрав у потерпілого автомат та разом зі спільником втік із місця події.
Через кількох годин підозрюваних затримали. Під час обшуку у лубенця правоохоронці вилучили 2 корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо. Речові докази направлені на експертизи.
Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його залишили підозрювані.
Розслідування триває.
Нагадаємо, військового вбили 1 лютого. Це сталось під час супроводу військовозобов’язаних до 199 навчального центру.
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