У художній галереї в Кременчуці відкриють 3 нові виставки

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Це буде фотоекспозиція, виставка декоративного мистецтва та філателії

У четвер, 6 лютого, в Кременчуцькій художній галереї відкриють одразу 3 нові виставки — фотоекспозиція, виставка декоративного мистецтва та філателістична. Про це повідомили на Facebook-сторінці закладу.

Персональна виставка Миколи Сазонова — мистецтво у дереві та полотні

Як розповіли у гаоереї, роботи Миколи Сазонова — це поєднання традиційного різьблення, сучасних ідей та майстерності, яка передає тепло природного матеріалу. Кожна композиція з дерева — це історія, закладена у фактурі та формах.

«Ода жінці» — виставка фоторобіт Реґіни Родіної

Фотохудожниця Реґіна Родіна у своїй виставці «Ода жінці» розкриває красу не лише у візуальному аспекті, а й у внутрішньому світлі, гармонії та самовираженні.

Кожен кадр — це розповідь про життя, емоції, мрії та неповторність, написали у закладі.

«Кременчук у бойовому вихорі: погляд через марки» філателістична виставка з колекції Альони Душенко

Виставка «Кременчук у бойовому вихорі» з колекції Альони Душенко відкриває воєнні події через філателію. Кожен експонат розповідає про боротьбу, стійкість і незламний дух.

Відкриття виставок заплановано на 14.00.

Нагадаємо, у Кременчуці планують організувати виставки-ярмарки протягом року