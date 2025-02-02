У художній галереї в Кременчуці відкриють 3 нові виставки

У четвер, 6 лютого, в Кременчуцькій художній галереї відкриють одразу 3 нові виставки — фотоекспозиція, виставка декоративного мистецтва та філателістична. Про це повідомили на Facebook-сторінці закладу.
Як розповіли у гаоереї, роботи Миколи Сазонова — це поєднання традиційного різьблення, сучасних ідей та майстерності, яка передає тепло природного матеріалу. Кожна композиція з дерева — це історія, закладена у фактурі та формах.
Фотохудожниця Реґіна Родіна у своїй виставці «Ода жінці» розкриває красу не лише у візуальному аспекті, а й у внутрішньому світлі, гармонії та самовираженні.
Кожен кадр — це розповідь про життя, емоції, мрії та неповторність, написали у закладі.
Виставка «Кременчук у бойовому вихорі» з колекції Альони Душенко відкриває воєнні події через філателію. Кожен експонат розповідає про боротьбу, стійкість і незламний дух.
Відкриття виставок заплановано на 14.00.
Нагадаємо, у Кременчуці планують організувати виставки-ярмарки протягом року
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