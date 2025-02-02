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У художній галереї в Кременчуці відкриють 3 нові виставки

Сьогодні, 14:56 Переглядів: 149

Це буде фотоекспозиція, виставка декоративного мистецтва та філателії

У четвер, 6 лютого, в Кременчуцькій художній галереї відкриють одразу 3 нові виставки — фотоекспозиція, виставка декоративного мистецтва та філателістична. Про це повідомили на Facebook-сторінці закладу. 

Персональна виставка Миколи Сазонова — мистецтво у дереві та полотні

 

Як розповіли у гаоереї, роботи Миколи Сазонова — це поєднання традиційного різьблення, сучасних ідей та майстерності, яка передає тепло природного матеріалу. Кожна композиція з дерева — це історія, закладена у фактурі та формах.

«Ода жінці» — виставка фоторобіт Реґіни Родіної

 

Фотохудожниця Реґіна Родіна у своїй виставці «Ода жінці» розкриває красу не лише у візуальному аспекті, а й у внутрішньому світлі, гармонії та самовираженні.

Кожен кадр — це розповідь про життя, емоції, мрії та неповторність, написали у закладі.

«Кременчук у бойовому вихорі: погляд через марки» філателістична виставка з колекції Альони Душенко

 

Виставка «Кременчук у бойовому вихорі» з колекції Альони Душенко відкриває воєнні події через філателію. Кожен експонат розповідає про боротьбу, стійкість і незламний дух.

Відкриття виставок заплановано на 14.00.

Нагадаємо, у Кременчуці планують організувати виставки-ярмарки протягом року

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Автор: Телеграф
Теги: художня галерея
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