«Додому - лише з Перемогою! Або зі щитом, або на щиті». Зупинилося серце військового з Кременчуччини Владислава Лозинського

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«Живим коридором», 31 січня, Кременчуччина провела в останню путь військового Владислава Лозинського. Глобинська громада та побратими зібралися біля пам’ятника Захисникам України (скульптурне зображення святого Архистратига Михаїла), щоб віддати шану 23-річному захиснику.

Владислав Сергійович Лозинський народився 22 лютого 2001 року в місті Овруч на Житомирщині. У 2003 році родина переїхала до Глобиного, саме тут Влад пішов до дитсадка, згодом — до школи № 5. У 2008 році загинув його тато, відтоді господарем в домі та опорою для мами і молодшої сестрички став Владислав.

По закінченні школи, у 2016 році, продовжив навчання у Кременчуцькому регіональному центрі професійно-технічної освіти № 1. Отримав спеціальність слюсаря зі збирання металевих конструкцій. Пройшов строкову військову службу, а повернувшись додому, працював у ТОВ «Глобине-Агро» та місцевому м’ясокомбінаті.

Влад був активною людиною, любив спорт. Навчаючись у школі, відвідував секції боксу та волейболу. У студентстві захоплювався дай-до, джу-ку, карате і ку-до. Під час строкової служби займався кросфітом і виступав на військово-спортивних змаганнях, представляючи Національну гвардію України.

У перші дні повномасштабного вторгнення Владислав прийшов до територіального центру комплектування, щоб стати на захист Батьківщини. І вже 6 березня 2022 року був призваний на військову службу. Служив на посаді інженера інженерно-саперного відділення. Довелося йому бути і піхотинцем, і штурмовиком. 24 травня 2022 року отримав перше поранення під час захисту Луганської області. Після одужання боровся за визволення Херсонської області, потім пройшов пекло Бахмута, Куп’янська та Вовчанська.

Владислав за час повномасштабного вторгнення лише одного разу зміг зустрітися з двоюрідним братом, який також боронить Україну. Владислав був впевнений, що Збройні Сили подолають ворога і постійно говорив: «Додому — тільки з Перемогою! Або зі щитом, або на щиті»…

15 січня Владислав Лозинський під час виконання бойового завдання отримав поранення, що виявилося смертельним. Це сталося у районі Вовчанську на Харківщині.

11 днів медики боролися за життя воїна. 26 січня у Свято-Михайлівській клінічній лікарні Києва зупинилося серце захисника України Владислава Лозинського.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого Героя.