У Кременчуці планують організувати виставки-ярмарки протягом року: перелік
Сьогодні, 10:00
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Найближчий ярмарок вже має відбутись 13-14 лютого
У 2025 році в Кременчуцькій громаді планують організувати 8 ярмарок. Найближчий захід вже має відбутись 13-14 лютого — це Святкова виносна торгівля до Дня святого Валентина. Про це стало відомо з рішення виконавчого комітету.
Які ще плануються заходи в громаді:
- «Освіта та кар’єра»: 14 — 15 лютого у приміщенні Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
- Святкова виносна торгівля квітами та повітряними кульками до 8 Березня: 4 — 8 березня на території Кременчуцької громади
- Святкова виносна торгівля напередодні Великодніх свят: 14 — 20 квітня на території Кременчуцької громади
- «Дім. Сад. Огород»: 4 — 5 жовтня у приміщенні Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
- «Освіта та кар’єра»: 21 — 22 листопада у приміщенні Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Святкова виносна торгівля до Новорічних та Різдвяних свят: 1 грудня 2025 року — 14 січня 2026 року у місцях згідно з планом міських заходів
Нагадаємо, у 2025 році на фінансування галузі культури на Полтавщині виділяють 305,6 мільйона гривень.
Автор: Телеграф
Фото: Артем Коваленко
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