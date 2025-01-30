На Полтавщині працювала ППО

У ніч на 30 січня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.
Загалом російська армія атакувала Україну 81 ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів, стверджують військові. Сили оборони збили 37 безпілотників у 10 областях України.
Нагадаємо, у Полтавському районі внаслідок падіння безпілотника «Герань-2» зруйнована конюшня.
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