Як у Кременчуці організовуватимуть масові заходи: відповідь влади

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 80

У Кременчуці влада організовуватиме міський конкурс вишиванок «Вишиваний Кременчук-2024» та фестиваль «Урбан фест». Відомо, що їх формат проведення змінять через заборону Ради оборони Полтавської області на організацію масових заходів. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 11 липня.

Конкурс відбудеться «без гала нагородження, без парадів», а «Урбан фест» проведуть «у визначених законодавством форматі», сказав міський голова Віталій Малецький.

— Де він буде проходити, ми про це повідомимо додатково, — додав Малецький.

Нагадаємо, у вересні торік у Кременчуці організували Міжнародний бізнес-форум Urban Business Fest. Підприємці Кременчуцької громади зустрілися з представництвом Литви та литовського міста-побратима Кременчука — Алітус.

З липня по вересень у Кременчуці проходив конкурс «Вишиваний Кременчук». Презентація робіт учасниками конкурсу та визначення переможців членами журі в кожній з категорії проходило у Кременчуцькій міській художній галереї.