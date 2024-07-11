НЕК «Укренерго» повідомила про графіки погодинних відключень електроенергії на завтра, 12 липня

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 303

НЕК «Укренерго» повідомила, що завтра, 12 липня, графіки відключень електрики діятимуть для всіх регіонів України протягом усієї доби.

У пресслужбі «Укренерго» зазначають, що з 16.00 до 23.00 обленерго застосовуватимуть 4 черги графіків відключень одночасно, а решту годин буде застосовано 3 черги.

Нагадаємо, у п’ятницю, 12 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

У «Полтаваобленерго» також оприлюднили графік погодинних відключень електроенергії на п’ятницю, 12 липня.