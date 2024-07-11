Де у Кременчуці у п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енернетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 12 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 просп. Полтавський, 5-44/2;

вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;

вул. Софіївська, 36А-38/19;

вул. Небесної Сотні, 2;

вул. Українська, 5;

вул. Шевченка, 11, 13;

вул. Джерельна, 16, 18;

пров. Рівненський, 1-44;

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;

туп. 1-й Парковий, 3-8;

пр. 2-й Кохнівський, 3-10;

туп. 2-й Парковий, 3-8/2;

пр. 3-й Кохнівський, 4-18;

вул. Вагонна, 10-32;

пров. Деповський, 1-23;

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;

пров. Житлобудівний, 2/34-16;

пр. Житлобудівний, 3-20/11;

вул. Кохнівська, 63-108;

пров. Межовий, 9, 23;

пров. Бакинський, 9-12;

пров. Бар'єрний, 7-12;

пров. Західний, 11, 12, 14;

пров. Квітневий, 1-10;

вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9;

туп. 1-й Озерний, 4-8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23;

вул. Космічна, 7А-20. З 8.00 до 19.00 с. Потоки.

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