Крок за кроком: кременчужан запрошують на безоплатні заняття зі скандинавської ходьби

У березні 2024 року в рамках соціальної програми «Активні парки України» у Кременчуці почалися заняття зі скандинавської ходьби. Вони проходять щовівторка й щочетверга о 9.00 на правобережжі Кременчука в районі Кременчуцьких плавнів.
Професійна спортсменка, майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики, майстер спорту з лижних перегонів, інструкторка зі скандинавської ходьби Тетяна Рагозіна підкреслює, що цей вид спорту — один із найдоступніших та водночас лояльний до будь-яких умов, віку та особливостей самопочуття. Простий вид рухової активності, що позитивно впливає не тільки на тіло, а й усю серцево-судинну систему.
Інструкторка каже, що охочих з кожним днем стає все більше. Ті, хто відвідує заняття з початку, вже прагнуть до змагань. Ті ж, хто нещодавно доєднався, поки вивчають техніку ходьби й насолоджуються спілкуванням.
Тут зібралася спільнота активних й позитивних людей різного віку.
Найстаршому, Валерію, 84 роки. Каже, що прийшов спробувати цей вид спорту, щоб бути здоровішим й відірватися від телевізора та комп’ютера.
Ніні Коваленко за паспортом 69 років, але виглядає жінка не старше 60. Заняття відвідує з відкриття й каже, що це — здоров’я, енергія, те, що надихає:
Кожне заняття — це не лише про спорт. Це про користь для здоров’я, про спілкування, про саморозвиток. Учасники групи регулярно влаштовують походи, милуються красотами природи й міста Кременчук.
Тетяна Альбертівна намагається не пропускати заняття. Каже, що відчуває покращення здоров’я, відчуває «все своє тіло, ніби воно легке, ніби воно тобі підкоряється».
Пані Юлії — 46 років. На скандинавську ходьбу прийшла у вересні минулого року. Каже, цей спорт розвиває все тіло, стопи, руки, ноги.
Кожне заняття починається з розминки всіх частин тіла. Потім — годинна прогулянка стежками. Інструкторка каже, що скандинавська ходьба дуже корисна.
Пані Тетяна запрошує всіх охочих доєднуватися до занять:
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