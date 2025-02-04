Крок за кроком: кременчужан запрошують на безоплатні заняття зі скандинавської ходьби

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 298

У березні 2024 року в рамках соціальної програми «Активні парки України» у Кременчуці почалися заняття зі скандинавської ходьби. Вони проходять щовівторка й щочетверга о 9.00 на правобережжі Кременчука в районі Кременчуцьких плавнів.

Професійна спортсменка, майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики, майстер спорту з лижних перегонів, інструкторка зі скандинавської ходьби Тетяна Рагозіна підкреслює, що цей вид спорту — один із найдоступніших та водночас лояльний до будь-яких умов, віку та особливостей самопочуття. Простий вид рухової активності, що позитивно впливає не тільки на тіло, а й усю серцево-судинну систему.

— З березня скандинавська ходьба стала доступнішою для жителів Кременчуччини. Мені запропонували очолити кременчуцький напрямок соціального проєкту «Активні парки України», який діє під патронатом Президента України Володимира Зеленського. Проєкт швидко став популярним. Спочатку на заняття приходило 5-7 людей, потім 13, потім 18, а зараз приєднались охочі з усього Кременчука. Приїжджають з водоканалу, з Раківки, з Крюкова, — розповідає пані Тетяна.

Інструкторка каже, що охочих з кожним днем стає все більше. Ті, хто відвідує заняття з початку, вже прагнуть до змагань. Ті ж, хто нещодавно доєднався, поки вивчають техніку ходьби й насолоджуються спілкуванням.

Тут зібралася спільнота активних й позитивних людей різного віку.

Найстаршому, Валерію, 84 роки. Каже, що прийшов спробувати цей вид спорту, щоб бути здоровішим й відірватися від телевізора та комп’ютера.

— Ми живемо в постійному негативі, тому сподіваюсь зможу тут не думати про страшні події, які відбуваються навколо. Вирішив спробувати, сподіваюсь — сподобається, — каже пан Валерій.

Ніні Коваленко за паспортом 69 років, але виглядає жінка не старше 60. Заняття відвідує з відкриття й каже, що це — здоров’я, енергія, те, що надихає:

— Я займаюся скандинавською ходьбою та пілатесом. Дуже подобається, почуваюся молодшою. Енергії на все дістає: і на спорт, і на онуків, і на всі домашні справи.

Кожне заняття — це не лише про спорт. Це про користь для здоров’я, про спілкування, про саморозвиток. Учасники групи регулярно влаштовують походи, милуються красотами природи й міста Кременчук.

Тетяна Альбертівна намагається не пропускати заняття. Каже, що відчуває покращення здоров’я, відчуває «все своє тіло, ніби воно легке, ніби воно тобі підкоряється».

Пані Юлії — 46 років. На скандинавську ходьбу прийшла у вересні минулого року. Каже, цей спорт розвиває все тіло, стопи, руки, ноги.

— Відчувається приємне навантаження на все тіло. Я тут укріплюю здоров’я, заряджаюся енергією, насолоджуюся людьми й природою.

Кожне заняття починається з розминки всіх частин тіла. Потім — годинна прогулянка стежками. Інструкторка каже, що скандинавська ходьба дуже корисна.

— Насамперед це робота серцево-судинної системи, так звана, аеробна робота, тобто зі споживанням кисню. Тому всі процеси метаболічні, дихальні покращуються. Це корисно для серця, для спини, для суглобів. Скандинавська ходьба використовується для реабілітації після травм, навіть після ампутацій.

Пані Тетяна запрошує всіх охочих доєднуватися до занять:

«Інвентар є, заняття безоплатні. Від вас — тільки бажання й прагнення бути здоровими. Це прекрасна можливість відірватися від дивану, від негативу й поринути в приємний світ позитиву, задоволення».