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У ДТП біля Кукобівки на трасі Київ – Харків постраждали троє людей, серед них дитина

Сьогодні, 15:54 Переглядів: 226

 Поліція з'ясовує обставини події

4 лютого близько 7.00 на автодорозі Київ – Харків – Довжанський, поблизу села Кукобівка Решетилівської громади, сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, 45-річний водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням, унаслідок чого автомобіль зіткнувся з відбійником. Постраждали водій і двоє пасажирів — 53-річна жінка та 11-річна дівчинка.
Усіх постраждалих госпіталізували.

Слідчі вирішують питання щодо відкриття провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми середньої тяжкості). Поліція продовжує встановлювати всі обставини ДТП.

Нагадаємо, що на трасі М-22 нетверезий водій врізався у відбійник та ледь не злетів з мосту.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП Київ-Харків
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