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Місцеві жителі погодили будівництво торговельної будівлі у центрі Кременчука: кому належить земля

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 404

Біля приміщень планують облаштувати зону відпочинку

У Кременчуці громада погодила будівництво у центрі Кременчука на вулиці Небесної Сотні торгівельно-адміністративної будівлі. Відповідне рішення ухвалили під час громадських слухань 3 лютого. 

 

Відомо, що будівля буде триповерховою, розрахована на 30 робочих місць. Біля приміщень планують облаштувати зону відпочинку.  

Земля площею 512 м² під майбутньою будівлею належить підприємцю Віталію Фільку. За даними YouControl, чоловік зареєструвався, як підприємець у 2017 році з основним видом діяльності — оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, а також надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, будівництво житлових і нежитлових будівель тощо. 

Нагадаємо, громада погодила зведення житлового масиву у центрі Кременчука: забудовник має зв’язки з нардепом та будівельними компаніями

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці може з’явитись новий торговельний центр на вулиці Небесної Сотні

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Автор: Телеграф Джерело фото: google.maps
Теги: будівництво
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