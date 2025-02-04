Місцеві жителі погодили будівництво торговельної будівлі у центрі Кременчука: кому належить земля

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 404

У Кременчуці громада погодила будівництво у центрі Кременчука на вулиці Небесної Сотні торгівельно-адміністративної будівлі. Відповідне рішення ухвалили під час громадських слухань 3 лютого.

Відомо, що будівля буде триповерховою, розрахована на 30 робочих місць. Біля приміщень планують облаштувати зону відпочинку.

Земля площею 512 м² під майбутньою будівлею належить підприємцю Віталію Фільку. За даними YouControl, чоловік зареєструвався, як підприємець у 2017 році з основним видом діяльності — оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, а також надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, будівництво житлових і нежитлових будівель тощо.

Нагадаємо, громада погодила зведення житлового масиву у центрі Кременчука: забудовник має зв’язки з нардепом та будівельними компаніями