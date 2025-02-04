Електронні направлення до лікаря та рецепти на ліки — незабаром в «Дії»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 221

Невдовзі у «Дії» з’являться сповіщення про направлення до лікаря та електронні рецепти для придбання ліків. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

— Електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення надходитимуть у Дію. Уряд затвердив зміни до постанови. Скоро запустимо медичні пуші (сповіщення на екрані телефону — ред.) в Дії, щоб ви не губили важливу інформацію серед купи смс у телефоні, — зазначив міністр.

Зокрема, користувачі через «Дію» отримуватимуть сповіщення про:

номери рецепта та код погашення;

код направлення до лікарів;

запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.

— Над сервісом працюватимемо спільно з МОЗ, а щойно запустимо медичні пуші — повідомлю в каналі. Стежте, щоб не пропустити, — додав Федоров.

Водночас у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації додають, що сповіщення в «Дію» надходитимуть одразу із електронної системи охорони здоров’я. Якщо повідомлення не з’явиться в «Дії», воно автоматично надійде користувачам у застосунок Viber. У тому випадку, якщо громадяни не користуються цими застосунками, сповіщення вони отримуватимуть і надалі за допомогою СМС.

Нагадаємо, нещодавно на порталі «Дія» з'явилися нові онлайн-послуги для військових, ветеранів та їхніх рідних.