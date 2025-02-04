Невдовзі у «Дії» з’являться сповіщення про направлення до лікаря та електронні рецепти для придбання ліків. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
— Електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення надходитимуть у Дію. Уряд затвердив зміни до постанови. Скоро запустимо медичні пуші (сповіщення на екрані телефону — ред.) в Дії, щоб ви не губили важливу інформацію серед купи смс у телефоні, — зазначив міністр.
Зокрема, користувачі через «Дію» отримуватимуть сповіщення про:
Водночас у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації додають, що сповіщення в «Дію» надходитимуть одразу із електронної системи охорони здоров’я. Якщо повідомлення не з’явиться в «Дії», воно автоматично надійде користувачам у застосунок Viber. У тому випадку, якщо громадяни не користуються цими застосунками, сповіщення вони отримуватимуть і надалі за допомогою СМС.
Нагадаємо, нещодавно на порталі «Дія» з'явилися нові онлайн-послуги для військових, ветеранів та їхніх рідних.
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