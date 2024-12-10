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На порталі «Дія» запускають нові онлайн-послуги для військових, ветеранів та їхніх рідних

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 63

 

Уряд запускає експериментальний проєкт, який дозволяє через портал «Дія» оформити навіть статус особи з інвалідністю внаслідок війни

Кабінет Міністрів продовжує цифровізацію послуг для діючих та колишніх військовослужбовців та їхніх рідних. Про це сьогодні повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Уряд запускає експериментальний проєкт, що дозволить через портал «Дія» оформити:

  • статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • грошову допомогу пораненим;
  • призначення пенсії по інвалідності;
  • забезпечення засобами реабілітації;
  • житлово-комунальні пільги;
  • послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.

 

— Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії, - написав прем’єр-міністр у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, Україна посіла 5 місце за рівнем розвитку цифрових державних послуг у світі за рейтингом Online services Index, міжнародного дослідження E-Government Development Index. Цей рейтинг оцінює 193 країни світу та розробляється ООН. Його лідером стала Південна Корея, Данія посіла друге місце, а Естонія — третє. Україна опинилася на пʼятому місці після Саудівської Аравії.

З 18 вересня в Україні стала доступною Єдина державна електронна система дозвільних документів (єДозвіл), яка дозволить підприємцям реєструвати декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці онлайн через портал «Дія»

З 16 вересня в «Дії» доступні гранти на навчання для студентів.

На порталі «Дія» можна подати заяву про грант для створення або розвитку бізнесу ветеранів та членів їхніх сімей.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Шмигаль Дія ветерани військові особи з інвалідністю електронні послуги уряд
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