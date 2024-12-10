Вночі на Полтавщині очікується туман — гідрометцентр

Сьогодні, 21:29 Переглядів: 84

Вночі 11 грудня у Полтавській області очікується густий туман, видимість 200-500 м. Про це повідомили у Полтавському обласному гідрометеоцентрі.

Оголошено 1 рівень небезпечності, жовтий.

Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.

Нагадаємо, раніше патрульна поліція Полтавщини надавала поради водіям, як варто їздити під час туману.