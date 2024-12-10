Очільник громади Горішніх Плавнів представив результати роботи органів місцевого самоврядування за 2024 рік

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Як зазначив міський голова Дмитро Биков, під час промови на сесії Горішньоплавнівської міської ради, протягом 2024 року Горішнім Плавням вдалося реалізувати низку заходів і програм, спрямованих на підтримку і зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, створення безпечного та сучасного освітнього середовища в навчальних закладах. Були забезпечені умови для розвитку культури, високих спортивних досягнень.

Охорона здоров’я

Міський голова Дмитро Биков докладно розповів про стан медичної галузі в громаді. У Горішніх Плавнях, вказав він, у 2024 році на сферу охорони здоров’я виділено — 85 млн грн: 80,3 млн грн — із бюджету громади, 4,6 млн грн — із Благодійного фонду (БФ) Полтавського ГЗК. Протягом 2024 року реалізуються чотири міські програми. Вони спрямовані на підтримку та розвиток лікарні інтенсивного лікування I рівня (43 млн грн), КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (9 млн грн). А також на забезпечення зубного протезування пацієнтів пільгових категорій (582 тис. грн), підтримку соціально вразливих громадян (3,6 млн грн). Психологи кабінету ветеранів війни в Центрі ПМСД надали безкоштовну психологічну допомогу 42 ветеранам, членам їх сімей та родин загиблих.

У стоматологічному відділенні лікарні надані послуги із зубного протезування десяти учасникам бойових дій. Виконано реконструкцію електромережі ввідно-розподільчого пункту хірургічного корпусу міської лікарні, встановлено дизельний генератор. Вартість робіт — 720 тис. грн. Попри складнощі, закуплено медичне обладнання для міської лікарні на 1,3 млн грн. Серед нього — уретроскоп для видалення каменів із нирок, промислова пральна машина UniMac, резектоскоп для трансуретральної резекції простати, повітряний дводверний стерилізатор, електрокардіограф ЮКАРД. А завдяки підтримці БФ Полтавського ГЗК та партнерів Ferrexpo з металургійної компанії Voestalpine (Австрія) отримано обладнання для реабілітаційного відділення вартістю 10 млн грн.

Освіта

Дмитро Биков наголосив, що у 2024 році на зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти спрямовано 30 млн грн. Зокрема, 6 млн грн спрямовано на створення безпечного освітнього середовища. За рахунок цих коштів у закладі дошкільної освіти (ЗДО) «Золота рибка» збільшено висоту приміщення укриття, в укритті школи № 2 встановлено вентиляційну систему, а у школах № 4, № 5, № 6 прокладено додаткову електромережу. Усі укриття закладів освіти забезпечені роутерами — пристроями для функціонування бездротової інтернет-мережі.

У школах № 4, № 5, № 6 прокладено оптоволоконний кабель, за допомогою якого шкільні кабель-мережі працюватимуть за відсутності центрального електропостачання.

У школі № 3 завершується введення в експлуатацію захисної споруди (у мирний час передбачено використання приміщень для розміщення творчих майстерень, занять спортом). До нового навчального року було реалізовано проєкти зі створення трьох сучасних кабінетів за кошти бюджету громади й Благодійного фонду Полтавського ГЗК. У школі № 5 відкрито кабінет мистецтва. У процесі облаштування нового навчального простору в приміщенні було виконано капітальний ремонт. Його оснащено сучасними системами кондиціювання, LED-освітлення. Встановлено автоматичні ролети, функціональні меблі, забезпечено доступ до мережі високошвидкісного інтернету. Кабінет оформлено у стилі мистецької галереї із зображеннями фрагментів творів відомих художників епохи Відродження. Закуплено інтерактивну панель для навчання. Вартість ремонтних робіт та обладнання кабінету становить 550 тис. грн. У школі № 5 також відкрито кабінет музики. У приміщенні здійснено сучасний капітальний ремонт, встановлено автоматичні ролети, нові меблі та забезпечено доступ до високошвидкісного інтернету.

Також закуплено електронне фортепіано та Smart-телевізор (ТВ-пристрій з доступом до інтернету). Вартість реалізації проєкту становить 450 тис. грн. Як зауважив міський голова, матеріально-технічне забезпечення школи № 5 посилюється з огляду на перспективи здобуття освітнім закладом статусу ліцею. Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» до 2027 року решті шкіл громади буде надано статус гімназій, а СЗОШ № 5 стане ліцеєм, де навчатимуться учні 10-12 класів. У школі № 3 створено інноваційний кабінет із впровадженням у навчання штучного інтелекту (ШІ). Технології ШІ забезпечують швидку обробку даних і генерують зображення, фрагменти коду програм та музики. У приміщенні виконано сучасний ремонт, придбано нові меблі.

Встановлено сервер із потужним процесором та графічним адаптером, на якому було розгорнуто дві локальні нейромережі, що можуть працювати без доступу до інтернету. Придбано 22 комп’ютери та інтерактивну панель діагоналлю 85 дюймів із функцією управління дотиком та голосовим вводом. У кабінеті ШІ змонтовано стельову акустичну систему з оптоволоконним зв’язком. Налагоджено роботу систем автоматизації світла, вентиляції, кондиціювання, захисних ролетів, які мають інтегровану систему керування за допомогою голосу та зовнішніх пристроїв і функцію заощадження використання електроенергії. Вартість реалізації проєкту становить 3,5 млн грн.

У ЗДО «Казка» створено Корекційно-розвитковий центр для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, який складається з кабінету учителя-логопеда, кабінету практичного психолога, офтальмологічного кабінету, ресурсної та сенсорної кімнат. У центрі діти працюють із фахівцями над корекцією мовлення, зору, відновленням психоемоційного стану. У приміщеннях було виконано капітальний ремонт, закуплено меблі й навчальне приладдя (1,3 млн грн).

У школах № 2 та № 5 виконано капітальні ремонти фоє (1,5 млн грн), у школі № 3 завершуються роботи з ремонту фоє. У школах № 1, № 6 відремонтовано спортивні зали (1 млн грн), а у школах № 3, № 5 та № 6 виконано ремонт футбольних полів на стадіонах (750 тис. грн).

У школах № 3 та № 4 здійснено ремонт трьох туалетних кімнат (1 млн грн). Виконано капітальний ремонт покрівель у школах № 3 і № 6, поточний ремонт — у ЗДО «Дзвіночок», «Горобинка», школах № 1, № 5, Григоро-Бригадирівській філії ЗОШ № 3 (1,4 млн грн). Утеплено зовнішні стіни у школі № 4, ЗДО «Золота рибка» та «Горобинка» (1 млн грн). Встановлено автоматичну пожежну сигналізацію у ЗДО «Попелюшка» (700 тис. грн). Облаштовано систему відеоспостереження в школі № 2 (200 тис. грн).

Для реалізації реформи «Нова українська школа» (НУШ) на умовах співфінансування — 70% із державного бюджету і 30% — коштом громади — закуплено проєктори, мультимедійні дошки, інтегровані панелі, принтери. Загальна вартість придбаного обладнання сягає 2 млн грн. Із них 1,25 млн грн — державна субвенція, 720 тис. грн — кошти місцевого бюджету. Облаштовано 26 кабінетів.

Цього року троє випускників 11-х класів здобули 200 балів при складанні Національного мультимедійного тесту (НМТ). Це учень школи № 1 Михайло Кльований, який отримав максимальний результат на іспитах у рамках НМТ з математики (вчителька Ніна Крамаренко), представники школи № 3 — Анна Дика і Вероніка Кіслякова, які набрали 200 балів з англійської мови та математики відповідно (вчительки Наталя Білявська, Людмила Гітя). У рейтингу шкіл Полтавської області за результатами НМТ СЗОШ № 5 Горішніх Плавнів — на шостому місці, ЗОШ № 6 — на 13-му. Двоє учнів школи № 3 вибороли призові місця на IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. Зокрема, друге місце з біології — Вероніка Кіслякова (вчитель Станіслав Безнос), третє місце з фізики — Андрій Шут (учителька Людмила Безперстова). У Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України Вероніка Кіслякова і Андрій Шут посіли третє місце.

З метою підтримки обдарованої молоді на щорічній церемонії «Твоє майбутнє, Горішні Плавні» нагороджено 363 учні-переможці, відзначено 142 вчителі. На преміювання було спрямовано 577 тис. грн. Задля розширення партнерства й залучення до інноваційної проєктної діяльності освітньої та інших галузей громади було укладено Меморандум про співпрацю між громадською організацією «Могилянська стратегічна агенція» та Горішньоплавнівською міською радою. Започатковано друковане видання Центру професійного розвитку педагогічних працівників «Світ освіти», яке сприяє обміну досвідом і кращими практиками, допомагає вирішувати спільні проблеми й завдання. Протягом 2024 року в Центрі дитячої та юнацької творчості працювало 25 гуртків, у яких організовано 63 групи загальною кількістю 1040 вихованців, за п’ятьма напрямами. Це науково-технічний, художньо-естетичний, еколого-натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, соціально-реабілітаційний. Для гуртка «Художня обробка деревини» придбано токарний верстат по дереву, набір токарних різців, лазерний станок. А для туристичного клубу «Мономах» закуплено намети.

У громаді зареєстровано 284 багатодітні родини, із них 28 — сім’ї вимушених переселенців. У багатодітних родинах виховується 885 дітей.

У 2024 році видано 75 посвідчень багатодітної родини. До Дня знань 172 дитини із 39 багатодітних родин отримали набори канцтоварів на загальну суму 62 тис. грн. На обліку в службі у справах дітей, сім’ї та молодіжної політики перебувають 72 дитини-сироти та позбавлені батьківського піклування. У сімейних формах виховання перебуває 71 дитина.

Культура

До нового 2024-2025 навчального року за кошти бюджету громади виконано ремонт трьох навчальних кабінетів музичної школи (186 тис. грн). Придбано ноутбук для проведення занять з історії мистецтв у художній школі (32,5 тис. грн). У лютому в новому приміщенні Краєзнавчого музею відкрито другу експозиційну залу, присвячену російсько-українській війні. Організовано десять виставок у Краєзнавчому музеї та Дмитрівському відділі закладу, проведені науково-практична конференція «Пам’яткознавчий потенціал Горішньоплавнівської громади та його висвітлення у випуску „Зводу пам’яток історії та культури України“», презентації краєзнавчого альманаху «Свічадо Придніпров’я» (12-й випуск) та брошури до 100-річчя Павла Загребельного. Організовано шість художніх виставок у міській виставковій залі. Протягом 2024 року в Культурному центрі міської бібліотеки проведено 60 заходів для дітей і дорослих. Це, зокрема, дитячі розважальні програми, презентації книг, лекції з мистецтвознавства, зустрічі з письменниками, музичні вечори, літературні читання, творчі майстер-класи. Також діють бібліотечні клуби «Фотосушка», «Пісенний калейдоскоп», «Оберіг», «Рукодільниці», «Мрія», «Слово», «Літератор» та інші.

Працівниками міської бібліотеки проводилися вуличні акції «Бібліотечна альтанка», «У книжок немає канікул». Спільно з радіо «Кварцит» реалізовано проєкт «Книжкова полиця» (огляд книг на радіо). У 2024 році на придбання нової літератури з бюджету громади виділено 100 тис. грн. Для мешканців громади проведено 50 патріотичних заходів, приурочених до державних та професійних свят.

На міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах учні музичної школи здобули 91 перемогу, вихованці художньої школи — 67, а дитячі творчі колективи Палацу культури і творчості — 37 перемог. Діти-переможці та їхні викладачі були відзначені преміями під час проведення церемонії «Твоє майбутнє, Горішні Плавні» на загальну суму 224 тис. грн.

Спорт

На 1 вересня 2024 року в дитячо-юнацьких спортивних школах міста проводиться навчання за 13 видами спорту. У ДЮСШ громади займаються 985 вихованців. 40 спортсменів входить до складу національних збірних України. На міжнародному рівні спортсменами з нашого міста завойовано 29 медалей, на всеукраїнському — 115. Максиму Городинцю присвоєно спортивне звання «Заслужений майстер спорту України» з кульової стрільби. П’яти спортсменам громади присвоєно почесне звання «Майстер спорту України». Серед них Тимур Підгорний, Вікторія Непорада (кульова стрільба), Соф’я Горяшина, Поліна Тумко (дзюдо), Олена Григор’єва (веслування на байдарках і каное). 24 спортсмени з Горішніх Плавнів виконали норматив кандидата в майстри спорту України з олімпійських та неолімпійських видів спорту. П’ять наших спортсменів виступили на літніх Олімпійських іграх у Парижі. Заслужений тренер України Микола Мацапура підготував чотирьох веслувальників на байдарках і каное з Горішніх Плавнів до Олімпіади. Людмила Лузан — заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках і каное — стала срібною призеркою літніх Олімпійських ігор у Парижі, чемпіонкою та срібною призеркою Кубку світу й чемпіонкою світу. Олег Кухарик і Ігор Трунов — заслужені майстри спорту України з веслування на байдарках і каное, учасники Олімпіади в Парижі. Павло Алтухов — майстер спорту України міжнародного класу, учасник цьогорічних Олімпійських ігор. Тренери з Горішніх Плавнів Віктор Недбайло і Владислав Григоренко підготували учасника Олімпіади в Парижі Максима Городинця. Він — чемпіон світу й багаторазовий чемпіон і призер європейських змагань. Досвідчений спортсмен із Горішніх Плавнів — майстер спорту України міжнародного класу, срібний призер чемпіонату Європи Андрій Кривчун брав участь у Паралімпійських іграх у Парижі.

Цього року представники нашого міста ставали неодноразовими переможцями та призерами міжнародних змагань. Дмитро Янчук — заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках і каное — виборов бронзову нагороду на марафонській дистанції Кубка світу. Людмила Кукліновська — майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каное — здобула золоту медаль чемпіонату світу. Ярослав Омельченко — майстер спорту України з дзюдо — став чемпіоном та срібним призером Кубків Європи. Соф’я Горяшина та Поліна Тумко — майстри спорту України з дзюдо — чемпіонками міжнародного турніру, що проходив у Польщі. Тимур Підгорний — майстер спорту України з кульової стрільби — став дворазовим чемпіоном та бронзовим призером чемпіонатів Європи серед юніорів. Олексій Ціон — майстер спорту України з кульової стрільби — бронзовим призером чемпіонату Європи серед юніорів. Юлія Ткаченко — майстер спорту України з плавання — виборола дві срібні медалі на міжнародних змаганнях у Північній Македонії. Катерина Зверєва — кандидат у майстри спорту України з боксу — стала срібною призеркою чемпіонату Європи з боксу серед молоді у надважкій ваговій категорії. Ангеліна Нєкрасова — майстер спорту України з боксу — стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи серед молоді у ваговій категорії 66 кг. На утримання ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 3 та комунального закладу «Центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх"» у 2024 році виділено 35 млн грн.

Протягом поточного року з бюджету громади на модернізацію матеріально-технічної бази ДЮСШ № 1 спрямовано 1,2 млн грн. У басейн «Нептун» придбано дизельний генератор Malcomson ML45-B3 (559 тис. грн). У приміщеннях басейну замінено старі віконні блоки (227 тис. грн). Також придбано спортивний інвентар (377 тис. грн). На модернізацію матеріально-технічної бази ДЮСШ № 3 виділено 223 тис. грн. За ці кошти придбано дві теплові гармати (104 тис. грн) спортивний інвентар (119 тис. грн). У рамках міської комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Горішньоплавнівської громади у 2024 році на відзначення спортсменів за високі спортивні досягнення на змаганнях міжнародного і державного рівнів виділено 2,5 млн грн. На виплату стипендій провідним спортсменам — 297 тис. грн.

Протягом 2024 року проведено понад 40 спортивно-масових заходів для мешканців міста. Зокрема, міську спартакіаду серед допризовної молоді, легкоатлетичний пробіг, присвячений Всесвітньому дню здоров’я, міські спортивно-розважальні змагання «Тато, мама, я — спортивна сім’я». Крім того, пройшли дитяча велогонка, чемпіонати міста з пляжного волейболу серед молоді, дорослих та ветеранів, чемпіонати міста з волейболу серед юнаків та дівчат, відкритий турнір із баскетболу 3×3 пам’яті Олексія Ханілевича, відкриті змагання з кросфіту.