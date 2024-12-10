Де завтра у Кременчуці планово вимкнуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У середу, 11 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 14.00

  • вул. Київська, 42
  • вул. Експресівська, 1-48
  • вул. Полковника Оксанченка, 2
  • просп. Полтавський, 119-157
  • вул. Зинаїди Тулуб, 1/20-34
  • пров. Марії Примаченко, 6Б
  • вул. Новомежева, 2-6А
  • пр-д Парковий, 4-8
  • пров. Фруктовий, 20-32
  • вул. Черниша, 16Б, 22
  • пр-д Володимира Константиновича, 11, 15, 39
  • пр-д Івана Калиновича, 21-60
  • пров. Князя Олега, 1/6-48/15
  • вул. Кооперативна, 77-112
  • пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5
  • пр-д Макаренка, 7-17/7
  • вул. Пирогова, 40/5-44/4
  • туп. Спокійний, 1-14
  • вул. Юрія Кондратюка, 2-30А
  • вул. А. Ізюмова
  • вул. Бажана
  • вул. Барвінкова
  • вул. Чичибабіна
  • вул. Урбанського
  • вул. Бузкова
  • вул. Кришталя
  • вул. Симоненка
  • вул. Винниченка
  • вул. Газопровідна
  • вул. Чайки
  • вул. Гетьманська
  • вул. Галицького
  • вул. Нагнибіди
  • вул. Сікорського
  • вул. Кобзарська
  • вул. Козацька
  • вул. Комишанська
  • вул. Кропивницького
  • вул. Марка Вовчка
  • вул. Міхновського
  • вул. Грушевського
  • вул. Калачевського
  • вул. Мрії
  • вул. Новомиргородська
  • вул. Олени Пчілки
  • вул. Петруся
  • вул. Підводника Коваленка
  • вул. Полковника Оксанченка
  • вул. Ракетна
  • вул. Рокитнянська
  • вул. Северина Наливайка
  • вул. Сосновська
  • вул. Сергія Кульчицького.

З 8.00 до 16.00

  • вул. Європейська, 83/18-87
  • вул. Криворудна, 8-14
  • вул. Переяславська, 83-120, 108, 116/48
  • вул. Підгірна, 5-38
  • вул. Піщана, 13-26
  • пров. Піщаний, 5-27Б
  • вул. Хорольська, 46/109, 53/111, 64-117, 98/4-177
  • пров. Антіна Кущинського, 4-8
  • пров. Бондарський, 4-26
  • пров. Бригадирський, 3-19
  • пров. Кар'єрний, 1/4-23
  • пров. Козачий, 2/7-23
  • пров. Миргородський, 2-11
  • пров. Сорочинський
  • пров. Стрілецький
  • пров. Фабричний
  • туп. Козачий
  • вул. Бетонна, 2/3-38
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2
  • вул. Миколи Леонтовича, 4-28
  • вул. Сущинського, 2А-36
  • пров. Солдатський, 1-33
  • вул. Гранітна
  • вул. Героїв Маріуполя, 9-29
  • вул. Червона Гірка, 23
  • вул. Чередницька, 56
  • пров. Арсенальний, 13-62
  • пр-д Арсенальний, 1-24/35
  • пров. Чередницький, 5-8
  • туп. 1-й Хорольський, 5-18
  • туп. 2-й Хорольський, 9-20
  • туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21
  • туп. 6-й Хорольський, 3-8
  • туп. 7-й Хорольський, 2-36
  • вул. Рудникова, 1-70/16
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26
  • вул. Вільної України
  • вул. Володимира Винниченка
  • вул. Козацька
  • вул. Платухіна
  • вул. Плеханова
  • вул. Романа Шухевича
  • просп. Полтавський
  • пров. Василя Барки
  • пров. Марії Заньковецької
  • пров. Микити Клєцкова
  • пров. Леся Курбаса
  • туп. Дарвіна
  • туп. Кременецький.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Виноградна, 15-44, 56
  • вул. Івана Франка, 13-40
  • вул. Насосна, 6/1-100
  • пров. Насосний, 3-22
  • вул. Максима Березовського, 31-45
  • вул. Республіканська, 1-74
  • пров. К. Ушинського, 1-14
  • вул. Тупикова, 3-10
  • вул. Христини Алчевської, 2
  • пров. Федора Мазуленка, 2/7-7
  • пров. Художній, 2-15
  • вул. Художня, 28-34А, 57/2.

З 8.00 до 20.00

  • с. Потоки
  • с. Мала Кохнівка
  • просп. Полтавський, 277/2-281
  • вул. Горліса-Горського, 3-10.

З 8.30 до 14.30

  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17
  • вул. Віри Холодної, 33-66А
  • пр-д Далекий, 1-10
  • пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б
  • вул. Євгена Патона, 1-21А.

З 9.00 до 15.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141А-204
  • вул. Гайдамацька, 80, 147
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
  • вул. Сержанта Мельничука, 16
  • пров. Урожайний, 3-20
  • туп. Урожайний, 1-12
  • пров. Герцена, 3-9Б
  • пров. Гарматний, 3-22
  • пров. Калиновий, 3-9А
  • пров. Криворізький, 2/2-18
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • пр-д Ополченський, 6-14
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • пров. Прорізний, 28/30, 30
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
  • вул. Софіївська, 38/19.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень планові відключення
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