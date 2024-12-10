Де завтра у Кременчуці планово вимкнуть світло
Сьогодні, 20:02
Переглядів: 260
Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У середу, 11 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 14.00
- вул. Київська, 42
- вул. Експресівська, 1-48
- вул. Полковника Оксанченка, 2
- просп. Полтавський, 119-157
- вул. Зинаїди Тулуб, 1/20-34
- пров. Марії Примаченко, 6Б
- вул. Новомежева, 2-6А
- пр-д Парковий, 4-8
- пров. Фруктовий, 20-32
- вул. Черниша, 16Б, 22
- пр-д Володимира Константиновича, 11, 15, 39
- пр-д Івана Калиновича, 21-60
- пров. Князя Олега, 1/6-48/15
- вул. Кооперативна, 77-112
- пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5
- пр-д Макаренка, 7-17/7
- вул. Пирогова, 40/5-44/4
- туп. Спокійний, 1-14
- вул. Юрія Кондратюка, 2-30А
- вул. А. Ізюмова
- вул. Бажана
- вул. Барвінкова
- вул. Чичибабіна
- вул. Урбанського
- вул. Бузкова
- вул. Кришталя
- вул. Симоненка
- вул. Винниченка
- вул. Газопровідна
- вул. Чайки
- вул. Гетьманська
- вул. Галицького
- вул. Нагнибіди
- вул. Сікорського
- вул. Кобзарська
- вул. Козацька
- вул. Комишанська
- вул. Кропивницького
- вул. Марка Вовчка
- вул. Міхновського
- вул. Грушевського
- вул. Калачевського
- вул. Мрії
- вул. Новомиргородська
- вул. Олени Пчілки
- вул. Петруся
- вул. Підводника Коваленка
- вул. Полковника Оксанченка
- вул. Ракетна
- вул. Рокитнянська
- вул. Северина Наливайка
- вул. Сосновська
- вул. Сергія Кульчицького.
З 8.00 до 16.00
- вул. Європейська, 83/18-87
- вул. Криворудна, 8-14
- вул. Переяславська, 83-120, 108, 116/48
- вул. Підгірна, 5-38
- вул. Піщана, 13-26
- пров. Піщаний, 5-27Б
- вул. Хорольська, 46/109, 53/111, 64-117, 98/4-177
- пров. Антіна Кущинського, 4-8
- пров. Бондарський, 4-26
- пров. Бригадирський, 3-19
- пров. Кар'єрний, 1/4-23
- пров. Козачий, 2/7-23
- пров. Миргородський, 2-11
- пров. Сорочинський
- пров. Стрілецький
- пров. Фабричний
- туп. Козачий
- вул. Бетонна, 2/3-38
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2
- вул. Миколи Леонтовича, 4-28
- вул. Сущинського, 2А-36
- пров. Солдатський, 1-33
- вул. Гранітна
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29
- вул. Червона Гірка, 23
- вул. Чередницька, 56
- пров. Арсенальний, 13-62
- пр-д Арсенальний, 1-24/35
- пров. Чередницький, 5-8
- туп. 1-й Хорольський, 5-18
- туп. 2-й Хорольський, 9-20
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21
- туп. 6-й Хорольський, 3-8
- туп. 7-й Хорольський, 2-36
- вул. Рудникова, 1-70/16
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
- пров. Антона Чехова, 3-7/26
- вул. Вільної України
- вул. Володимира Винниченка
- вул. Козацька
- вул. Платухіна
- вул. Плеханова
- вул. Романа Шухевича
- просп. Полтавський
- пров. Василя Барки
- пров. Марії Заньковецької
- пров. Микити Клєцкова
- пров. Леся Курбаса
- туп. Дарвіна
- туп. Кременецький.
З 8.00 до 18.00
- вул. Виноградна, 15-44, 56
- вул. Івана Франка, 13-40
- вул. Насосна, 6/1-100
- пров. Насосний, 3-22
- вул. Максима Березовського, 31-45
- вул. Республіканська, 1-74
- пров. К. Ушинського, 1-14
- вул. Тупикова, 3-10
- вул. Христини Алчевської, 2
- пров. Федора Мазуленка, 2/7-7
- пров. Художній, 2-15
- вул. Художня, 28-34А, 57/2.
З 8.00 до 20.00
- с. Потоки
- с. Мала Кохнівка
- просп. Полтавський, 277/2-281
- вул. Горліса-Горського, 3-10.
З 8.30 до 14.30
- пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17
- вул. Віри Холодної, 33-66А
- пр-д Далекий, 1-10
- пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б
- вул. Євгена Патона, 1-21А.
З 9.00 до 15.00
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141А-204
- вул. Гайдамацька, 80, 147
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- пров. Урожайний, 3-20
- туп. Урожайний, 1-12
- пров. Герцена, 3-9Б
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- пр-д Ополченський, 6-14
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- пров. Прорізний, 28/30, 30
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
- вул. Софіївська, 38/19.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.