Як у Кременчуці відключатимуть світло 11 грудня: оприлюднено графік
Сьогодні, 19:14
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Обмеження діятимуть з 7.00 до 22.00
Завтра, 11 грудня, на Полтавщині діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Обсяги обмежень будуть таким:
- з 7.00 до 8.00 — одна черга відключень
- з 8.00 до 20.00 — дві черги відключень
- з 20.00 до 22.00 — одна черга відключень
Детальніше із графіком відключень можна ознайомитися за посиланням. Знайти свою адресу — у переліку.
Автор: Телеграф
Джерело фото: Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН
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