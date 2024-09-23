Україна піднялася на 5 місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг

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За 6 років Україна піднялася у цьому рейтингу на 97 позицій

Україна посіла 5 місце за рівнем розвитку цифрових державних послуг у світі за рейтингом Online services Index, міжнародного дослідження E-Government Development Index.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Цей рейтинг оцінює 193 країни світу та розробляється ООН. Його лідером стала Південна Корея, Данія посіла друге місце, а Естонія — третє. Україна опинилася на пʼятому місці після Саудівської Аравії.

Михайло Федоров підкреслив, що ще у 2018 році Україна в аналогічному дослідженні була на 102-му місці. Таким чином, держава за 6 років піднялася на 97 позицій.

— Ціль Мінцифри — побудувати найзручнішу державу щодо державних послуг, тому всі сервіси, які запускає Мінцифра, орієнтовані на користувача. Так цифровізація повністю трансформувала взаємодію людини й держави. Електронні послуги замінили паперові та стали невідʼємною частиною життя українців. У Дії вже майже 21 млн користувачів, тобто більшість дорослих українців, — зазначив він.

Михайло Федоров написав, що у 2019-му міністерство отримало завдання від президента побудувати цифрову державу.

— Зараз маємо конкретні результати. Першими прирівняли електронні документи до паперових і четвертими в Європі запустили цифрові водійські права. Реєстрація ФОП в Україні — найшвидша в усьому світі, усього 4 секунди. Крім 5-го місця за рівнем розвитку цифрових послуг, ми на першому місці щодо залученості громадян до державних процесів через онлайн, — нагадав міністр.

Він наголосив, що досвід України у цифровізації державних послуг цінний для всього світу.