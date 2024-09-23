Україна піднялася на 5 місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг

Україна посіла 5 місце за рівнем розвитку цифрових державних послуг у світі за рейтингом Online services Index, міжнародного дослідження E-Government Development Index.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Цей рейтинг оцінює 193 країни світу та розробляється ООН. Його лідером стала Південна Корея, Данія посіла друге місце, а Естонія — третє. Україна опинилася на пʼятому місці після Саудівської Аравії.
Михайло Федоров підкреслив, що ще у 2018 році Україна в аналогічному дослідженні була на 102-му місці. Таким чином, держава за 6 років піднялася на 97 позицій.
Михайло Федоров написав, що у 2019-му міністерство отримало завдання від президента побудувати цифрову державу.
Він наголосив, що досвід України у цифровізації державних послуг цінний для всього світу.
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