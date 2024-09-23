Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Україна, Світ

Україна піднялася на 5 місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 57

 

За 6 років Україна піднялася у цьому рейтингу на 97 позицій

Україна посіла 5 місце за рівнем розвитку цифрових державних послуг у світі за рейтингом Online services Index, міжнародного дослідження E-Government Development Index.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Цей рейтинг оцінює 193 країни світу та розробляється ООН. Його лідером стала Південна Корея, Данія посіла друге місце, а Естонія — третє. Україна опинилася на пʼятому місці після Саудівської Аравії.

 

Михайло Федоров підкреслив, що ще у 2018 році Україна в аналогічному дослідженні була на 102-му місці. Таким чином, держава за 6 років піднялася на 97 позицій.

— Ціль Мінцифри — побудувати найзручнішу державу щодо державних послуг, тому всі сервіси, які запускає Мінцифра, орієнтовані на користувача. Так цифровізація повністю трансформувала взаємодію людини й держави. Електронні послуги замінили паперові та стали невідʼємною частиною життя українців. У Дії вже майже 21 млн користувачів, тобто більшість дорослих українців, — зазначив він.

Михайло Федоров написав, що у 2019-му міністерство отримало завдання від президента побудувати цифрову державу.

— Зараз маємо конкретні результати. Першими прирівняли електронні документи до паперових і четвертими в Європі запустили цифрові водійські права. Реєстрація ФОП в Україні — найшвидша в усьому світі, усього 4 секунди. Крім 5-го місця за рівнем розвитку цифрових послуг, ми на першому місці щодо залученості громадян до державних процесів через онлайн, — нагадав міністр.

Він наголосив, що досвід України у цифровізації державних послуг цінний для всього світу.

— У нас вчаться, нашу Дію хочуть інтегрувати інші країни. Не зупиняємося — поставив усій команді завдання у 2026 році бути на першому місці в рейтингу, — додав Федоров.
ПО ТЕМІ:

Шлюб та ім'я: у «Дії» доступні три нові документи

2 вересня в Україні стартує програма «Національний кешбек» — до 3000 грн щомісяця за купівлю вітчизняних товарів

Замінити водійське посвідчення можна за 20 секунд через «Дію» - Мінцифра

Освітні документи тепер доступні в «Дії»: як підтягнути дипломи та атестати

У застосунку «Дія» зʼявилося посвідчення ветерана війни: як завантажити

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Мінцифра Дія Міністерство цифрової трансформації рейтинг послуги цифровізація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх