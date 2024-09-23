За тиждень у Кременчуці народилося 27 немовлят

Більшість із них народилися в Кременчуцькому перинатальному центрі
У Кременчуці з 16 по 22 вересня народилося 27 дітей. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.
У Кременчуцькому перинатальному центрі II рівня з'явилося 23 немовляти (16 хлопчиків і 7 дівчаток), а в пологовому відділенні Кременчуцької міської лікарні «Правобережна» — 4 малюки (3 хлопчики й 1 дівчинка).
Нагадаємо, у серпні у Кременчуці народилася рекордна кількість малюків із початку року — із 5 до 11 серпня у місті на світ з'явилася 41 дитина.
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