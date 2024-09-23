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Чи буде індексація пенсій у 2025 році — кому та на скільки підвищать виплати

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 299

 

Попри воєнний стан уряд обіцяє проіндексувати пенсії, як робив це у 2023 та 2024 роках

Щорічна індексація пенсії — це відносно дієвий механізм осучаснення пенсійних виплат, щоб не допустити їх «застарівання» та захистити пенсіонерів від знецінення пенсії через інфляцію.

Чергову індексацію пенсій в Україні проведуть у березні 2025 року. Про це під час затвердження проєкту державного бюджету України на 2025 рік заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у наступному році індексацію проведуть так само як це було зроблено у 2023 та 2024 роках, попри воєнний стан, який дозволяє цього не робити. Сукупні видатки на пенсійне забезпечення українців у 2025 році становитимуть 780,9 млрд грн.

Проте, пенсію у березні підвищать не всім. Як і у попередні роки, індексація не торкнеться тих, хто вийшов на пенсію в останні три роки, оскільки їх виплати вважаються актуальними.

Наразі не відомо, яким буде розмір цієї індексації, бо він розраховується на підставі офіційних статистичних даних щодо рівня інфляції за 2024 рік та динаміки зростання середньої зарплати за останні 3 роки. Ці цифри стануть відомими не раніше лютого наступного року, а відповідно і розмір індексації пенсій буде визначений урядом ближче до березня 2025 року.

Розмір підвищення пенсій становить суму половини від річної інфляції за 2024 рік та половину від зростання показника середньої зарплати за останні три роки (2022-2024 р.р.) порівняно з попередніми трьома роками (за 2021-2023 р.р.).

Зазначимо, що Національний банк України прогнозує у 2024 році інфляцію на рівні 8,5% (половина — 4,25%), а зростання середньої заробітної плати за останні три роки на рівні 12,7% (половина — 6,35%). Якщо ці прогнози НБУ виправдаються, то в сумі індексація пенсій у 2025-му році може бути на рівні приблизно 10,6% (4,25% + 6,35%). Варто зазначити, що це дуже приблизні розрахунки.

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Нагадаємо, що у 2024 році коефіцієнт індексації пенсій таким чином був розрахований та визначений урядом у 1,0796 — тобто пенсії підвищили майже на 8%. Середній рівень зростання пенсій з 1-го березня 2024 року після індексації склав 397 грн, при цьому розмір індексації минулого року був обмежений 1500 гривнями.

Варто зазначити, що підвищення пенсій розраховується на підставі так званої «голої пенсії» без урахування різних надбавок, підвищень та попередніх індексацій.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ПФУ пенсії індексація підвищення пенсій підвищення Шмигаль
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