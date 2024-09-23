У Кременчуці суд виніс вирок чоловіку, який висловлювався щодо ПЦУ та її прихильників

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Автозаводський районний суд Кременчука виніс вирок чоловіку за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань. Чоловік висловлювався «з негативною інформацією про Православну церкву України, її прихильників, про Томос, про автокефалію цієї релігійної організації, про Вселенського Патріарха Варфоломія Архондоніса, про Українську державу, про владу України та Чорногорії та про країни Заходу». Про це йдеться у вироку суду, який оприлюднили 20 вересня.

Вказано, що свої висловлювання обвинувачений публікував на своїй facebook-сторінці на початку січня 2023 року. Чоловік визнав себе винним. Суд оштрафував обвинуваченого на 3 тисячі 400 гривень.

Нагадаємо, 22 вересня у Кременчук вперше прибув предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.