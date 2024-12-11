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На Новоміському кладовищі планують відремонтувати туалети

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 94

Вказано, що нині будівлі туалетів аварійні

У 2025 році на Новоміському (Новоревівському) кладовищі планують зробити ремонт громадських вбиралень. На це комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» потребує 186 тисяч 988 гривень. Про це стало відомо зі змін до Програми утримання кладовищ Кременчуцької міської територіальної громади та забезпечення діяльності КП «СКРП» на 2025-2027 роки, які виносяться на розгляд міської ради. 

Вказано, що нині будівлі туалетів аварійні. Кошти на 2025 рік не були заплановані, тому СКРП вносить зміни до Програми.

Нагадаємо, наприкінці листопада стало відомо, що на фінансування комунального підприємства «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» у Кременчуці додатково планують виділити 132 тисячі гривень.

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Автор: Телеграф Джерело фото: Вікіпедія
Теги: СКРП кладовище
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