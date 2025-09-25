У Кременчуці виділяють майже 160 тис. грн на продуктові набори для родин загиблих військових та ветеранів

У Кременчуці виділяють майже 160 тисяч гривень на придбання продуктових наборів для родин загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради сьогодні, 25 вересня.

Кошти порівну розподілять між Автозаводською та Крюківською районними адміністраціями — вони отримають по 79,5 тисяч гривень.

Відомо, що продуктові набори для цих родин видають у рамках програми «Ветерани Кременчука» двічі на рік. У тексті програми зазначено, що у 2025 році їх мають отримати 750 осіб. Вартість одного такого набору цьогоріч становить 500 гривень.

Міськрада також прогнозує, що у наступному році ці набори отримуватиме 850 осіб, а вартість одного набору зросте до 600 гривень.

Нагадаємо, кілька років тому дружина полеглого на російсько-українській війні захисника обурилася, що у такому продуктовому наборі була пляшка горілки.