«Пану меру від родини Андросових»: дружина загиблого бійця повернула горілку, якою їх привітала кременчуцька влада із Днем пам’яті та примирення

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 2 713

Вдова загиблого на російсько-українській війні Ігоря Андросова не зрозуміла, який стосунок її родина має до дня пам’яті 8 травня та навіщо її дітям горілка. Тетяна Андросова спакувала горілку та віднесла її міському голові назад

Територіальні центри соцзахисту населення цього тижня традиційно роздали продуктові набори до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. До продуктового набору увійшли крупи, цукор, борошно, олія, консерви, печиво, солодощі та... пляшка горілки. Набір супроводжувала листівка, підписана міським головою Віталієм Малецьким із побажанням Божого благословення, здоров’я та мирного неба з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом.

Зазвичай такі набори роздавали ветеранам Другої світової, прирівняним до них категоріям, дітям війни. Проте цього року до переліку потрапили й родини загиблих захисників України на російсько-українській війні.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався із Тетяною Андросовою, дружиною кременчужанина Ігоря Андросова, батька шістьох дітей, який загинув 27 вересня на російсько-українській війні.

Її, як і інших рідних загиблих, обурила горілка в наборі та й загалом — привітання із Днем примирення у Другій світовій, коли в країні триває російсько-українська війна.

— Такий продуктовий набір нам вручили від міської ради. Нам — це мені, як дружині загиблого воїна, та двом нашим неповнолітнім дітям. Усе б нічого, але пляшка горілки, яка присутня в цьому продуктовому наборі, мене ввела в ступор. По-перше, яке відношення наша сім’я має до дня пам’яті 8 травня, по-друге, чому в продуктових наборах для дітей (якщо їх і вирішили дати) присутня пляшка горілки. З цим запитанням я звернулась до працівниці терцентру в нашому мікрорайоні. Моє питання викликало подив, відповідь була: «Ну потрібно було перекласти ті пляшки в ваш пакет». Але, трясця, не в цьому справа... Взагалі, в нас яку перемогу святкують, що закінчилась війна? Ви що, цілеспрямовано хочете споювати населення? Я почула відповідь — буцім-то, то тільки моя думка, і це така традиція, і ніхто ще не жалівся, і ветерани залюбки приймають ТАКІ продуктові набори. І в мене знову питання: чи ще є живі справжні (не прирівняні) учасники бойових дій Другої світової війни та чи справді вони раді тій пляшці горілки, невже ступор викликало тільки в мене? — говорить Тетяна.

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Двоє синів Тетяни нині — на фронті.

Ось такі продуктові набори отримали родини загиблих

— Я відправила їм фото — мовляв, дивіться — подарунок від влади до 8 травня. Вони в шоці були. Кажуть — що за совдеп? За що ми воюємо тут?

Тетяна Андросова почала шукати номери телефонів людей, які затверджували перелік цех продуктових наборів. Однак її скерували у Службу допомоги мера кременчужанам.

— Я попередила, що своєю відмовою надати номер телефону, мені розв’язали руки і я залишаю за собою право зробити пости про цей випадок у всіх місцевих пабліках. 1563 скерувало мене в департамент соціального захисту населення. Керівник цієї служби була дуже здивована інформацією про присутність горілки в дитячих продуктових наборах, навіть, перепитала, чи це не жарт. Сказала — чекайте, вам зателефонують з департаменту АТО.

Потім Тетяні зателефонувала працівниця міськвиконкому, спробувала переконати, що в тій горілці немає нічого жахливого, і це така традиція для ветеранів. На питання Тетяни, хто формує перелік продуктів в наборі, чіткої відповіді вона не отримала (щось закуповує виконком, щось надають благодійники).

Родина Андросових. Двоє синів Тетяни нині — на фронті

— Але включати мізки й розуміти, кому і що ви кладете в набір, напевно, потрібно. Зараз не совок, і всіх під одну лінійку міряти не можна. І взагалі, невже мій чоловік і багато інших хлопців і дівчат загинули для того, щоб керівництво міста бездумно споювало народ. Ні мені, ні моїм дітям не потрібна ця горілка. Я запитала у працівниці міськвиконкому, що я маю з нею зробити. Ну, вилийте її чи комусь віддайте, сказали мені. Оскільки в продуктовому пакеті була присутня листівка від мера нашого міста Віталія Малецького (не знаю чи то його реклама, чи то його піар-акція), я вирішила її віддати йому. Спакувала три пляшки в пакет, на листівці зробила напис: «Пану меру від родини Андросових», і віднесла її в міськвиконком. Зрозуміло, що до мера мене не пустили, я горілку залишила в охоронця на вході в мерію, — каже пані Тетяна.

Ми поспілкувалися ще з двома родинами загиблих, які отримали такі самі продуктові набори до 8 травня — та запитали їх ставлення до цього.

— Горілка виглядала дуже дивно, — каже Людмила Шевченко, мати загиблого бійця Миколи Кучеренка .

Мама Віталія Базилевського, що загинув на Луганщині, також не зовсім зрозуміла привітаннявід міського голови.

— До чого тут Друга світова війна? До чого горілка? Що святкувати, коли в країні — війна? — запитує Марина Базилевська.



Вартість набору - 500 гривень

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до директора департаменту соціального захисту населення виконкому Кременчука з проханням прокоментувати ситуацію. Ми хотіли запитати, яким категоріям громадян видавали продуктові набори, як їх обирали тощо. Проте Марина Доценко послалася на зайнятість та рекомендувала написати інформаційний запит, а також читати програму «Турбота». Ми почитали. Згідно з документом, До Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та до Дня заснування міста Кременчука видаються продуктові набори:

учасникам бойових дій у Другій світовій війні;

особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни;

жертвам нацистських переслідувань;

дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни;

дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій у Другій світовій війні;

активу ветеранів на мікрорайонах Автозаводського та Крюківського районів.

У виключних випадках, за згодою міського голови, видаються продуктові набори іншим пільговим категоріям громадян Кременчуцької міської територіальної громади, — йдеться в тексті програми «Турбота». У 2023 році на закупівлю набору передбачили 550 тис. гривень. Перелічені категорії (всього — 550 осіб) отримують набори двічі на рік, вартість одного набору — 500 гривень.

Повертаючися до історії Тетяни Андросової, то вона зазначила, що працівники департаменту АТО в міськвиконкомі і в Крюківському райвиконкомі, таки перетелефонували і перепросили за неприємний інцидент. А також пообіцяли, що таких прикрих випадків більше не буде.

— Але факт залишається фактом — горілку роздали всім, а не сподобалось це чомусь тільки мені? Чи ми будемо продовжувати осуджувати такі дії тільки на кухні й нічого не робити? Як сьогодні з’ясувалося, історія з горілкою - це вже традиція, і триває вона не один рік. Як так може бути в сучасному суспільстві? Як можна виховувати дух патріотизму в підростаючому поколінні? Напевно, прийшов час переглянути список свят, і не приписувати до ветеранів далеко не ветеранів. Повірте, ми можемо потерпіти й прожити без цих продуктових наборів (до свята) до нашої справжньої Перемоги. Відсвяткувати її, а там вже вирішувати хто ветеран, а хто - ні, резюмувала Тетяна Андросова.

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