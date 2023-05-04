«Пану меру від родини Андросових»: дружина загиблого бійця повернула горілку, якою їх привітала кременчуцька влада із Днем пам’яті та примирення

Вдова загиблого на російсько-українській війні Ігоря Андросова не зрозуміла, який стосунок її родина має до дня пам’яті 8 травня та навіщо її дітям горілка. Тетяна Андросова спакувала горілку та віднесла її міському голові назад
Територіальні центри соцзахисту населення цього тижня традиційно роздали продуктові набори до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. До продуктового набору увійшли крупи, цукор, борошно, олія, консерви, печиво, солодощі та... пляшка горілки. Набір супроводжувала листівка, підписана міським головою Віталієм Малецьким із побажанням Божого благословення, здоров’я та мирного неба з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом.
Зазвичай такі набори роздавали ветеранам Другої світової, прирівняним до них категоріям, дітям війни. Проте цього року до переліку потрапили й родини загиблих захисників України на російсько-українській війні.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався із Тетяною Андросовою, дружиною кременчужанина Ігоря Андросова, батька шістьох дітей, який загинув 27 вересня на російсько-українській війні.
Її, як і інших рідних загиблих, обурила горілка в наборі та й загалом — привітання із Днем примирення у Другій світовій, коли в країні триває російсько-українська війна.
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Двоє синів Тетяни нині — на фронті.
— Я відправила їм фото — мовляв, дивіться — подарунок від влади до 8 травня. Вони в шоці були. Кажуть — що за совдеп? За що ми воюємо тут?
Тетяна Андросова почала шукати номери телефонів людей, які затверджували перелік цех продуктових наборів. Однак її скерували у Службу допомоги мера кременчужанам.
Потім Тетяні зателефонувала працівниця міськвиконкому, спробувала переконати, що в тій горілці немає нічого жахливого, і це така традиція для ветеранів. На питання Тетяни, хто формує перелік продуктів в наборі, чіткої відповіді вона не отримала (щось закуповує виконком, щось надають благодійники).
Ми поспілкувалися ще з двома родинами загиблих, які отримали такі самі продуктові набори до 8 травня — та запитали їх ставлення до цього.
Мама Віталія Базилевського, що загинув на Луганщині, також не зовсім зрозуміла привітаннявід міського голови.
— До чого тут Друга світова війна? До чого горілка? Що святкувати, коли в країні — війна? — запитує Марина Базилевська.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до директора департаменту соціального захисту населення виконкому Кременчука з проханням прокоментувати ситуацію. Ми хотіли запитати, яким категоріям громадян видавали продуктові набори, як їх обирали тощо. Проте Марина Доценко послалася на зайнятість та рекомендувала написати інформаційний запит, а також читати програму «Турбота». Ми почитали. Згідно з документом, До Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та до Дня заснування міста Кременчука видаються продуктові набори:
У виключних випадках, за згодою міського голови, видаються продуктові набори іншим пільговим категоріям громадян Кременчуцької міської територіальної громади, — йдеться в тексті програми «Турбота». У 2023 році на закупівлю набору передбачили 550 тис. гривень. Перелічені категорії (всього — 550 осіб) отримують набори двічі на рік, вартість одного набору — 500 гривень.
Повертаючися до історії Тетяни Андросової, то вона зазначила, що працівники департаменту АТО в міськвиконкомі і в Крюківському райвиконкомі, таки перетелефонували і перепросили за неприємний інцидент. А також пообіцяли, що таких прикрих випадків більше не буде.
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