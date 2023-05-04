Після повені пляж у Кременчуці розчищають італійською технікою

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 406

Комунальники сподіваються, що катастрофічних підтоплень вже не буде

На центральному міському пляжі провели прибирання пляжу. За даними пресслужби мерії Кременчука КП «Кременчук Аква-Сервіс» провів пробний пуск нової машини для прибирання пляжів «MANTA» Італійського виробництва.

Нова техніка дозволить просівати пісок на центральному міському пляжі та на намитій косі в районі парку культури та відпочинку «Придніпровський» задля більш комфортного відпочинку жителів громади та гостей нашого міста.

Як тільки повеневі води відійдуть з пляжної зони комунальники розпочнуть її відновлення. Комунальники сподіваються, що катастрофічних підтоплень вже не буде, і пляжний сезон, що розпочнеться з 1-го червня, не буде зіпсовано.



