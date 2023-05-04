На Полтавщині поліція, староста села та медики встигли вчасно врятувати життя чоловікові

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Вчора, 3 травня, близько 16.00, у селі Оржиця, Гребінківської тергромади 76-річного чоловіка, який не виходив на зв'язок понад тиждень знайшли у безпорадному стані. Про це повідомили у Лубенському райуправлінні поліції.

Про те, що чоловік довгий час не виходив на зв'язок поліції повідомила староста села. Медики, які також прибули на місце, надали чоловікові допомогу та госпіталізували. Наразі за його станом здоров’я наглядають лікарі.

Староста села висловила вдячність працівникам поліції та медикам за оперативне реагування на повідомлення, завдяки чому вдалося вчасно надати допомогу та врятувати людині життя. А поліція своєю чергою подякувала жінці за громадянську позицію та небайдужість до долі односельців.