НАЗК внесла OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни — кредитує російських окупантів

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Національне агентство з питань запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення ухвалено через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в росії та фактичне визнання так званих Донецької та Луганської «народних республік».

Про це повідомляє НАЗК на своєму офіційному вебсайті.

— ОТП Банк становить основу міжнародної фінансової групи ОТП (OTP Group), яка є одним з лідерів ринку фінансових послуг Центральної та Східної Європи згідно з даними Будапештської фондової біржі. OTP Bank має дочірні банки у росії, Україні, Хорватії, Словенії, Словаччині, Чорногорії та Румунії. OTP входить до числа 50 найбільших банків росії, а по низці напрямків входить до лідерів ринку. Він обслуговує понад 2,2 млн клієнтів і представлений більше ніж в 1 850 населених пунктах держави-терориста, що підкреслює його важливість для економіки росії, яка бореться з санкціями Заходу та намагається їх обійти. Зазначений банк займає 2 місце на ринку POS-кредитування (надання кредитів в пунктах продажу товарів) з часткою цього ринку 15,3%. Банк також займає восьме місце в росії на ринку кредитних карт, — йдеться у повідомленні.

Російський ОТП Банк залишається одним з провідних банків на російському ринку фінансових послуг навіть після вторгнення рф в Україну. Так, згідно зі звітністю OTP Group за 2021 рік, чистий прибуток російського банку склав 37,6 млрд форинтів, або 7,6% від сукупного прибутку групи.

За наявною інформацією щодо фінансових результатів російський ОТП Банк отримав у 2020 році 113 млн рублів прибутку та сплатив до бюджету країни-агресора близько 190 млн рублів лише податку на прибуток.

— Як стало відомо зі ЗМІ, банк також надає пільгові умови кредитування російським військовим. Так, зазначається, що росіяни, призвані на військову службу за мобілізацією або за контрактом, а також їхні сім’ї можуть подати заяву на надання відстрочки платежів за кредитами та позиками. При цьому, банки посилаються на закон рф від 7 жовтня 2022 року №377-ФЗ, фактично визнаючи так звані Донецьку та Луганську «народні республіки». Таким чином, продовжуючи фінансові операції російського підрозділу, OTP Group чітко демонструє підтримку та спонсорування тероризму, — зазначили в НАЗК.

OTP Bank є вже 24 компанією, яку НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни. Внесення до цього переліку є дієвим репутаційним інструментом, оскільки такі компанії вносяться до бази даних World-Check, яка здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками. Взаємодія з базою World-Check допомагає захищати міжнародний фінансовий сектор від спонсорів російської війни, співпраця з якими є небезпечною для соціально відповідального бізнесу.