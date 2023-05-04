З українських паспортів старого зразка хочуть прибрати російську мову

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Станом на зараз в Україні паралельно існують два бланки паспортів

Верховній Раді рекомендують внести зміни до положення про паспорт громадянина України. Зміни необхідні для документа старого зразка, де відомості записані двома мовами — українською та російською. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

— Ми просимо внести зміни до положення про паспорт громадянина України, яким передбачити, що паспорт складається державною мовою, згідно з частиною першою статті 8 мовного закону, — сказав Кремінь.

Він нагадав, що станом на зараз в Україні паралельно існують два бланки паспортів — біометричні паспорти та паспорти старого зразка, де інформація про громадянина, його прописку та місце видачі документа записані державною та недержавною мовою.