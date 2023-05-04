З українських паспортів старого зразка хочуть прибрати російську мову

Верховній Раді рекомендують внести зміни до положення про паспорт громадянина України. Зміни необхідні для документа старого зразка, де відомості записані двома мовами — українською та російською. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.
Він нагадав, що станом на зараз в Україні паралельно існують два бланки паспортів — біометричні паспорти та паспорти старого зразка, де інформація про громадянина, його прописку та місце видачі документа записані державною та недержавною мовою.
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