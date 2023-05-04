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Кременчук, Здоров'я

Первинна психологічна допомога у сімейного лікаря на Кременчуччині: адреси медзакладів

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 92

 

У районі надають таку допомогу надають 6 лікувальних закладів. Доступні 17 локацій

На Кременчуччині первинну психологічну допомогу можна безоплатно отримати у сімейних лікарів у межах пакета «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні».

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав, як кременчужанам отримати базову психологічну допомогу безоплатно у сімейного лікаря, а сьогодні розповідаємо, де це можна зробити.

 

Згідно з дашбордом Національної служби здоров'я України, психологічну «первинку» надають у 17 локаціях Кременчуцької (5 лікувальних закладів) та 7 локаціях Козельщинської громад.

Кременчук

КДЦ КМП «Лікарня «Придніпровська» (вул. Юрія Руфа, 12, тел. 0536 756 128)

КП «Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ВВ» ПОР (вул. Ігоря Сердюка, 23/1, тел. 096 183 1850)

КНМП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» м. Кременчука:

  • Амбулаторія ЗП-СМ №3 (вул. Івана Мазепи, 26, тел. 0536 758 405)
  • Амбулаторія ЗП-СМ №4 (вул. Давида Кострова, 76, тел. 067 540 7752, 0536 758 418)
  • Амбулаторія ЗП-СМ №5 (вул. Академіка Маслова, 13/9, тел. 067 540 7387, 0536 758 419)
  • Амбулаторія ЗП-СМ №6 (вул. Кооперативна, 19, тел. 0536 758 427)
  • Амбулаторія ЗП-СМ №7 (с. Потоки, вул. Центральна, 17, тел. 0536 781 110)

КНМП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» м. Кременчука:

  • Амбулаторія ЗП-СМ №2 (вул. Лікаря Бончука, 9, тел. 067 541 4186)

КНМП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» м. Кременчука:

  • Амбулаторія ЗП-СМ №1 (вул. Лікаря Парнети, 16, тел. 067 888 2538)
  • Амбулаторія ЗП-СМ №2 (вул. Лікаря Парнети, 2, тел. 006 750 7942)
  • Амбулаторія ЗП-СМ №3 (вул. Київська, 14, тел. 067 888 2538)
  • Амбулаторія ЗП-СМ №4 (кварт. 278, 13-б, 063 337 9253)
  • Амбулаторія ЗП-СМ №5 (просп. Лесі Українки, 80, тел. 067 507 8526)
  • Амбулаторія ЗП-СМ №6 (просп. Лесі Українки, 80, тел. 006 750 7860)
  • Амбулаторія ЗП-СМ №7 (вул. Володимира Великого, 62, тел. 067 888 2538)
  • Амбулаторія ЗП-СМ №8 (просп. Лесі Українки, 15/8, тел. 067 888 2538)
  • Амбулаторія ЗП-СМ №9 (вул. Олексія Древаля, 101, тел. 067 888 2538)

Козельщина

КНП «Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги» КСР:

  • Бреусівська амбулаторія ЗП-СМ (с. Бреусівка, вул. Олеся Гончара, 61, тел. 0534 298 238)
  • Говтвянська амбулаторія ЗП-СМ (с. Говтва, вул. Козацьий Шлях, 24-а, тел. 0534 299 117)
  • Козельщинська амбулаторія ЗП-СМ (с. Козельщина, вул. Остроградського, 81/10, тел. 0534 232 366)
  • Лутовинівська амбулаторія ЗП-СМ (с. Лутовинівка, вул. Миру, 2-а, 81/10, тел. 0534 295 417)
  • Мануйлівська амбулаторія ЗП-СМ (с. Верхня Мануйлівка, вул. Горького, 43, тел. 0534 293 168)
  • Сушківська амбулаторія ЗП-СМ (с. Сушки, вул. Кооперативна, 17, тел. 0534 299 617)
  • Хорішківська амбулаторія ЗП-СМ (с. Хорішки, вул. Олеся Гончара, 16, тел. 0534 296 138)

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: довідник психологічна допомога сімейні лікарі безоплатна медицина програма медичних гарантій НСЗУ
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