Полтавщина у п'ятірці областей, де найбільше медзакладів, у яких первинну психологічну допомогу надають сімейні лікарі

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 218

Всього в Україні психологічну «первинку» надають 300 невузьконаправлених закладів охорони здоров'я

Полтавська область входить у п'ятірку областей з найбільшою кількістю медичних закладів, у яких первинну психологічну допомогу надають сімейні лікарі.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, всього у межах пакета «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні» первинну психологічну допомогу надають 300 медзакладів.

Найбільше їх у Харківській області – 31, Дніпропетровський – 26, а також Полтавській, Львівській та Хмельницькій областях – по 21 медзакладу.

Знайти найближчий такий заклад можна на дашборді на сайті НСЗУ (ліворуч у полі «Група послуг» слід обрати пакет «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги» – п. 51) або через контакт-центр НСЗУ за номером телефона 16-77.

Раніше ми писали, як кременчужанам отримати базову психологічну допомогу безоплатно у сімейного лікаря.