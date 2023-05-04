Дизельне пальне сьогодні подешевшало: які ціни на заправках Полтавщини 4-го травня

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Один з операторів ринку Полтавщини знизив ціну на дизельне пальне на своїх АЗС

У четвер, 4 травня, середні ціни на автомобільне пальне на АЗС Полтавщини майже не змінилися. Лише один з операторів ринку зменшив вартість дизельного пального на своїх заправках на 50 копійок за літр. Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 4.05.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 47,92 0,00 0% Бензин А-95 46,67 0,00 0% Бензин А-92 44,29 0,00 0% Дизельне пальне 45,76 -0,06 -0,121% Газ автомобільний 21,94 0,00 0%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 4.05.2023 р.