Дизельне пальне сьогодні подешевшало: які ціни на заправках Полтавщини 4-го травня

У четвер, 4 травня, середні ціни на автомобільне пальне на АЗС Полтавщини майже не змінилися. Лише один з операторів ринку зменшив вартість дизельного пального на своїх заправках на 50 копійок за літр. Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
47,92
|0,00
|0%
|
Бензин А-95
|
46,67
|
0,00
|0%
|
Бензин А-92
|
44,29
|
0,00
|
0%
|
Дизельне пальне
|
45,76
|-0,06
|-0,121%
|
Газ автомобільний
|
21,94
|0,00
|0%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
48,99
|
46,99
|
|
45,99
|
22,19
|
Motto
|
|
43,98
|
43,58
|
44,98
|
21,98
|
U.GO
|
46,95
|
45,45
|
42,45
|
44,45
|
21,25
|
WOG
|
51,00
|
48,99
|
|
47,99
|
23,48
|
Авіас
|
47,50
|
47,00
|
46,00
|
47,00
|
20,49
|
Автотранс
|
46,98
|
44,98
|
45,98
|
22,18
|
БРСМ-Нафта
|
43,99
|
|
|
42,99
|
20,99
|
ОККО
|
51,00
|
48,99
|
|
47,99
|
23,49
|
Укрнафта
|
46,00
|
45,00
|
44,45
|
44,50
|
21,45
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